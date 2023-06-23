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Haberler Magazin Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu bu kez fena yakınlaştı! Denizde sıcak temas! 'Kubilay Aka haklıymış' Gözler Mert Yazıcıoğlu'nda...

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu bu kez fena yakınlaştı! Denizde sıcak temas! 'Kubilay Aka haklıymış' Gözler Mert Yazıcıoğlu'nda...

Bir süredir aralarında aşk olduğu iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den ilk fotoğraf geldi. Yalı Çapkını dizisinde canlandırdıkları Seyran ve Ferit karakterleri ile yıldızları parlayan genç oyuncular denizde yakınlaşırken kameralara yansıdı. Saraçoğlu geçtiğimiz aylarda Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirmişti. Ayrıca Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'nın Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i bir mekanda samimi bir şekilde gördüğü kavga çıkardığı iddia edilmişti. İşte detaylar...

23.06.2023 22:22 - Son Güncelleme: 23.06.2023 22:23
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den ilk aşk fotoğrafı geldi! ’Kubilay Aka haklıymış’ Gözler Mert Yazıcıoğlu’nda! Aldatma, ihanet derken...

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arasındaki 'Aşk' iddiaları belgelendi. İkili yaz tatilini birlikte geçiriyor. Teknede sarmaş dolaş olan çift ardından birlikte denize girdi ve dudak dudağa yakalandı. İşte detaylar...

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den ilk aşk fotoğrafı geldi! ’Kubilay Aka haklıymış’ Gözler Mert Yazıcıoğlu’nda! Aldatma, ihanet derken...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşklarını inkar etse de o görüntüler her şeyi ortaya çıkardı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den ilk aşk fotoğrafı geldi! ’Kubilay Aka haklıymış’ Gözler Mert Yazıcıoğlu’nda! Aldatma, ihanet derken...

AŞKIN İLK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Dudak dudağa görüntüler soysal medyayı salladı. Önce teknede sonra denizde öpüşürken görüntülenen ikilinin aşkı belgelenmiş oldu.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den ilk aşk fotoğrafı geldi! ’Kubilay Aka haklıymış’ Gözler Mert Yazıcıoğlu’nda! Aldatma, ihanet derken...

Ünlü çiftin denizde birlikte yüzdükleri anda dudak dudağa görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den ilk aşk fotoğrafı geldi! ’Kubilay Aka haklıymış’ Gözler Mert Yazıcıoğlu’nda! Aldatma, ihanet derken...

Hızla yayılan görüntülere; 'Neden sakladılar', 'Mert aldatıldı mı?', 'En baştan belliydi zaten' 'Kubilay Aka haklıymış' gibi yorumlar yapıldı.

İşte o görüntü;

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