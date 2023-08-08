Mert Ramazan Demir sevgilisi Afra Saraçoğlu'yu aldattı! Bu iddia çok su götürür "Ayaklarını öpse affedilecek gibi değil"

Birlikte rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları aşk dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında flaş iddia... Tüm sezona damgasını vuran aşk iddiaları sonrası denizde sarmaş dolaş görüntülenen Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Demir, Saraçoğlu'yu aldattı. İşte haberin detayları...