Mert Ramazan Demir sevgilisi Afra Saraçoğlu'yu aldattı! Bu iddia çok su götürür "Ayaklarını öpse affedilecek gibi değil"

Birlikte rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları aşk dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında flaş iddia... Tüm sezona damgasını vuran aşk iddiaları sonrası denizde sarmaş dolaş görüntülenen Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Demir, Saraçoğlu'yu aldattı. İşte haberin detayları...
Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor.
Mert Ramazan Demir ile Saraçoğlu'nun, Urla tatili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Beril Pozam'ın paylaşımında ise el eleydi.