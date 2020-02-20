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Merkür Retrosu nedir? 2020 Merkür Retrosu ne zaman bitecek, burçları nasıl etkileyecek? İşte burç yorumları...

Balık burcunda geri hareket edecek olan Merkür Retrosu 16 Şubat'ta başladı. 11 Mart'a kadar devam edecek ve Kova burcuna kadar geri hareketine devam edecektir. Gezegenin geri hareket etmesi hızının düşmesi ve yavaşlaması anlamına gelmektedir. Bu retro Merkür gezegeninin temsil ettiği konular ile ilgili engelleri ortaya çıkarır. Merkür retrosunda yeni anlaşmalar yapılmaz, yeni bir ilişkiye, işe başlanmaz, yeni kararlar alınmaz, resmi evraklar da sıkıntılar çıkabilir, elektronik aletler bozulabilir, dijital platformlar da problemler çıkması olasıdır. Peki bizleri bu kadar etkileyecek olan Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek? 2020 Merkür Retrosu'nun burçlara etkileri neler? İşte Yay, Aslan, Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Kova, Oğlak, Başak ve Terazi burçlarına etkisi ve detayları haberimizde...

20.02.2020 14:05 - Son Güncelleme: 20.02.2020 14:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





