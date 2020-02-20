Merkür Retrosu nedir? 2020 Merkür Retrosu ne zaman bitecek, burçları nasıl etkileyecek? İşte burç yorumları...
Balık burcunda geri hareket edecek olan Merkür Retrosu 16 Şubat'ta başladı. 11 Mart'a kadar devam edecek ve Kova burcuna kadar geri hareketine devam edecektir. Gezegenin geri hareket etmesi hızının düşmesi ve yavaşlaması anlamına gelmektedir. Bu retro Merkür gezegeninin temsil ettiği konular ile ilgili engelleri ortaya çıkarır. Merkür retrosunda yeni anlaşmalar yapılmaz, yeni bir ilişkiye, işe başlanmaz, yeni kararlar alınmaz, resmi evraklar da sıkıntılar çıkabilir, elektronik aletler bozulabilir, dijital platformlar da problemler çıkması olasıdır. Peki bizleri bu kadar etkileyecek olan Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek? 2020 Merkür Retrosu'nun burçlara etkileri neler? İşte Yay, Aslan, Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Kova, Oğlak, Başak ve Terazi burçlarına etkisi ve detayları haberimizde...
Merkür retrosu ne zaman 2020? Yılın ilk Merkür retrosuna az bir zaman kala birçok kişi Merkür Retrosunun ne zaman başlayacağını merakla araştırmaya devam ediyor. İletişim gezegenimiz olan Merkür, balık burcunda geri hareket edecek. Peki, Merkür retrosu ne zaman 2020? Merkür retrosu nedir? Retro ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Balık burcunda geri hareket edecek olan Merkür Retrosu 16 Şubat'ta başlamaktadır. 11 Mart'a kadar devam edecek ve Kova burcuna kadar geri hareketine devam edecektir. Gezegenin geri hareket etmesi hızının düşmesi ve yavaşlaması anlamına gelmektedir. Bu retro Merkür gezegeninin temsil ettiği konular ile ilgili engelleri ortaya çıkarır. Merkür retrosunda yeni anlaşmalar yapılmaz, yeni bir ilişkiye, işe başlanmaz, yeni kararlar alınmaz, resmi evraklar da sıkıntılar çıkabilir, elektronik aletler bozulabilir, dijital platformlar da problemler çıkması olasıdır. İletişim ile ilgili gecikmeli konular ve problemler ortaya çıkar.
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür Retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır.
Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir. En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir. Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.
Merkür: Dört ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder.
Venüs: Bir buçuk senedir bir yaklaşık 42 gün kadar geri hareket eder.
Mars: İki buçuk senede bir yaklaşık 90 gün kadar geri hareket eder.
Jüpiter: Bir buçuk senedir bir 120 gün kadar geri hareket eder.
Satürn: Her sene 130 gün kadar geri hareket eder.
Uranüs: Geri hareketi ortalama beş ay kadar sürer.
Neptün: Geri hareketi ortalama beş buçuk ay kadar sürer.
Plüton: Ortalama 5-6 ay kadar geri hareket eder.