Meral Kaplan'a hapis şoku! Boşanma davasında tanığa saldırıp küfürler yağdıran eski mankenin savunması olay: “Dil çıkarıp beni tahrik etti”
Meral Kaplan'a hapis şoku! Eski manken boşanma davasında tanığa saldırıp küfürler etti. 8 yıl evli olduğu Erhan Kiani ile boşanan eski manken ve oyuncu Meral Kaplan duruşmada şahit olan Kübra Ulutaş'a saldırdı. Meral Kaplan bununla da kalmadı şahit olan Ulutaş'ı ölümle tehdit edip küfürler yağdırdı. 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kaplan'ın savunması ise gündem oldu.
03.03.2022 10:32 - Son Güncelleme: 03.03.2022 10:32
"DİL ÇIKARIP BENİ TAHRİK ETTİ"
Meral Kaplan'a hapis şoku! Boşanma davasında tanığa saldırıp küfürler yağdıran eski mankenin savunması gündeme bomba gibi düştü.
2018 yılında eşi Erhan Kiani'ye aldatma gerekçesiyle dava açan Meral Kaplan o dönem çocuğunun velayetini kaybetmesiyle gündeme gelmişti. Oyuncu ve eski manken olan Meral Kaplan boşanma davasında tanık olan Kübra Ulutaş'a saldırdı.