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Haberler Magazin Menajerimi Ara’nın kızıl saçlı Dicle’si kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Ahsen Eroğlu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Menajerimi Ara’nın kızıl saçlı Dicle’si kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Ahsen Eroğlu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Ahsen Eroğlu, başrolünü üstlendiği Menajerimi Ara dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Yaz boyunca deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Makyajsız haliyle objektif karşısına geçen Eroğlu, adeta cesaretini konuşturdu. Peş peşe paylaşımlarda bulunan oyuncu, kumsalda sere serpe uzanarak verdiği pozlarla ise beğeni topladı. İşte Ahsen Eroğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları...

23.08.2021 20:07 - Son Güncelleme: 23.08.2021 20:07
Menajerimi Ara’nın kızıl saçlı Dicle’si kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Ahsen Eroğlu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ünlü oyuncu, dizinin final yapmasının ardından ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

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Menajerimi Ara’nın kızıl saçlı Dicle’si kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Ahsen Eroğlu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına yenisini ekledi. Makyajsız haliyle objektif karşısına geçen Eroğlu, adeta cesaretini konuşturdu.

Menajerimi Ara’nın kızıl saçlı Dicle’si kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Ahsen Eroğlu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Art arda tatil pozlarını yayınlayan Eroğlu, kumsalda sere serpe uzanarak verdiği pozlarla ise beğeni topladı.

Menajerimi Ara’nın kızıl saçlı Dicle’si kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Ahsen Eroğlu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Menajerimi Ara’nın kızıl saçlı Dicle’si kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Ahsen Eroğlu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Takipçileri, Eroğlu'nu adeta iltifat yağmuruna tuttu. Ahsen Eroğlu için "Bu ne güzellik! Kalpten götüreceksin bir gün beni", "Doğal güzellik diye buna derim!", "Bayıldım" yorumları yapıldı.

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