Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Gören dönüp bir daha baktı
Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, Dicle karakteri ile başrolünü üstlendiği Menajerimi Ara dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atan Eroğlu, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu bikinisi ile çektiği bir selfieyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun takipçileri ise kısa sürede sosyal medyaya damga vuran paylaşıma yoğun ilgi göstererek Eroğlu'nun makyajsız haline iltifat yağdırdı. İşte Ahsen Eroğlu'nun tatil pozu...
19.07.2021 18:18
- Son Güncelleme: 19.07.2021 18:18
Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine can veren ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.
Takipçileri, Ahsen Eroğlu için "Aşırı güzelsin", "Sen hep gül", "Doğal güzellik diye buna derim" yorumlarını yaptı.