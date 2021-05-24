Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozlarıyla yaktı kavurdu! Papatyalı şapkasıyla kumsalda şov yaptı

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu bikinili pozlarıyla yaktı kavurdu! Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, siyah bikinisiyle kumsalda verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Papatya desenli şapkası ve siyah bikinisiyle verdiği pozları peş peşe yayınlayan Eroğlu, adeta sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alırken Ahsen Eroğlu'nun makyajsız doğal hali dikkat çekti. İşte ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu…

24.05.2021 22:56 - Son Güncelleme: 24.05.2021 22:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





