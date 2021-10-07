Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son haline bakın! Sosyal medyada paylaştı takipçileri hayran kaldı

'ÇOK AĞIR BİR DUYGU'

Düşüncelerinin en tepe noktasında oğlunun olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Düşüncelerimin en tepe noktasında oğlum vardı. Henüz 3.5 yaşında. Çok küçük. Çok ağır bir duygu. Ya bana bir şey olursa..."