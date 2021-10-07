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Haberler Magazin Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son haline bakın! Sosyal medyada paylaştı takipçileri hayran kaldı

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son haline bakın! Sosyal medyada paylaştı takipçileri hayran kaldı

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in son haline bakın! Geçen yıl meme kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi almaya başlayan ünlü oyuncu Canan Ergüder, verdiği bir röportajda yaşadığı süreci anlattı. Kemoterapi tedavisinin sona erdiğini dile getiren oyuncu, son halini sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte ünlü oyuncu Canan Ergüder'in binlerce beğeni alan son hali...

07.10.2021 22:26 - Son Güncelleme: 07.10.2021 22:26
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son haline bakın! Sosyal medyada paylaştı takipçileri hayran kaldı

Ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalanmış ve Kemoterapi tedavisi almaya başlamıştı.

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Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son haline bakın! Sosyal medyada paylaştı takipçileri hayran kaldı

Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Ergüder, verdiği bir röportajda tedavi sürecinde yaşadığı zorlu mücadeleyi de anlattı.

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son haline bakın! Sosyal medyada paylaştı takipçileri hayran kaldı

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Canan Ergüder, ilk olarak duşta memesinde bir tuhaflık olduğunu fark ettiğini ve doktora başvurduğunu böylelikle hastalığı öğrendiğini söyledi.

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son haline bakın! Sosyal medyada paylaştı takipçileri hayran kaldı

'ÇOK AĞIR BİR DUYGU'
Düşüncelerinin en tepe noktasında oğlunun olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Düşüncelerimin en tepe noktasında oğlum vardı. Henüz 3.5 yaşında. Çok küçük. Çok ağır bir duygu. Ya bana bir şey olursa..."

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son haline bakın! Sosyal medyada paylaştı takipçileri hayran kaldı

'KEMOTERAPİ BİTTİ'
Ünlü oyuncu, tedavi süreciyle ilgili de şöyle konuştu: "Dördü iki haftada bir ağır, dördü daha hafif olmak üzere toplam sekiz kemoterapi aldım. Bitti.

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