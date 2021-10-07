Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son haline bakın! Sosyal medyada paylaştı takipçileri hayran kaldı
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in son haline bakın! Geçen yıl meme kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi almaya başlayan ünlü oyuncu Canan Ergüder, verdiği bir röportajda yaşadığı süreci anlattı. Kemoterapi tedavisinin sona erdiğini dile getiren oyuncu, son halini sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte ünlü oyuncu Canan Ergüder'in binlerce beğeni alan son hali...
07.10.2021 22:26
- Son Güncelleme: 07.10.2021 22:26
Ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalanmış ve Kemoterapi tedavisi almaya başlamıştı.
Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Canan Ergüder, ilk olarak duşta memesinde bir tuhaflık olduğunu fark ettiğini ve doktora başvurduğunu böylelikle hastalığı öğrendiğini söyledi.