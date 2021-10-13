Meltem Miraloğlu'nun 48 yaş büyük Patrick'le nasıl tanışıp evlendiği ortaya çıktı o iddia şoke etti! 'Vücudu çürükler içindeydi! Kürtaj...'
Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük Patrick'le nasıl tanışıp evlendiği ortaya çıktı o iddia şoke etti! "Hayat Devam Ediyor" adlı dizideki çocuk gelin rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar şoke edecek cinsten! Meltem Miraloğlu'nu Amerika'da 1 ay evinde misafir ettiğini belirten yazar, verdiği röportajla dikkat çekti. Meltem Miraloğlu'nun, önce kendisini evlat edinen ve daha sonra evlendiği Patrick'le nasıl tanıştığı da ortaya çıktı! Kürtaj iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.
"VÜCUDU ÇÜRÜKLER İÇİNDEYDİ KÜRTAJ OLDU!"
Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük Patrick'le nasıl tanışıp evlendiği ortaya çıktı o iddia şoke etti! Sanatçı ve yazar Ülkü Gözen Stewart, Meltem Miraloğlu'nu evinde misafir ettiğini söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Stewart, Türkiye'ye gelerek yaşanan süreci ses sanatçısı Onur Akay'a anlattı.
Akay, YouTube adresinde yayınladığı röportajda Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card sahibi olduğunu iddia etti. Akay, en son Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğunu iddia etmiş ancak Miraloğlu bu iddiayı yalanlamıştı. Akay, bu son röportajında ise ilk kez kaynağını açıkladı ve bu bilgileri Meltem Miraloğlu'nun New Jersey'deki âşık olduğu Türk gencinden aldığını ifade etti. Ayrıca Akay, bu sefer Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card aldığını da iddia etti.
"POLİS ESKORTU İLE GELDİ"
Stewart, Miraloğlu'nun Amerika'ya ilk gittiğinde kaldığı New Jersey'de âşık olduğu Türk genci ile yaşadığı olaylardan dolayı o zamanlar koruma altına alındığını ve kendi eyaletlerine polis eskortu ile geldiğini dile getirdi.
Röportajda Onur Akay'ın "Siz Meltem Miraloğlu'nu kurtardınız" demesi üzerine Stewart, "Evet adı gerçekten kurtarmak. Güvende olduğu halde hala o kişiyi sayıkladığı için biz açıkçası çok problem yaşadık Meltem'le." dedi.
"BÜTÜN VÜCUDU ÇÜRÜK İÇİNDEYDİ"
Amerika'da Meltem Miraloğlu'nun çok yanlış yolda ilerlediğini de söyleyen Stewart, "Meltem darp edilmişti. Bütün vücudu çürük içindeydi. Ben bunu gözümle gördüm. Keşke Meltem çok doğru ilerleseydi" dedi.
Meltem Miraoğlu'nun önce kendisini evlat edinen ve daha sonra evlenen Patrick'le nasıl tanıştığını da anlatan Stewart, "Biz onu ziyarete gitmiştik. Açık kalp ameliyatı olmuştu. Meltem bizden uzak oturdu. Elinde telefonla burnunu kıran kişiyle istişare içindeydi. Hasta ziyareti kısa olur. Tam kapıdan çıkacağız, kendisi kızımızın kim olduğunu, neden hiç konuşmadığını ve mutsuz göründüğünü sorunca, Meltem anlatabilirsiniz dedi. Biz de üstünkörü anlattık. Çok sinirlendi ve ben onu evlat edinirim deyince Meltem'in gözyaşlarını gördüm. Kız baba buldum diye ağladı titredi, hepimiz çok duygulandık.