Meltem Miraloğlu’nun 48 yaş büyük Patrick’le nasıl tanışıp evlendiği ortaya çıktı o iddia şoke etti! ’Vücudu çürükler içindeydi! Kürtaj...’

"POLİS ESKORTU İLE GELDİ"

Stewart, Miraloğlu'nun Amerika'ya ilk gittiğinde kaldığı New Jersey'de âşık olduğu Türk genci ile yaşadığı olaylardan dolayı o zamanlar koruma altına alındığını ve kendi eyaletlerine polis eskortu ile geldiğini dile getirdi.

Röportajda Onur Akay'ın "Siz Meltem Miraloğlu'nu kurtardınız" demesi üzerine Stewart, "Evet adı gerçekten kurtarmak. Güvende olduğu halde hala o kişiyi sayıkladığı için biz açıkçası çok problem yaşadık Meltem'le." dedi.