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Meltem Miraloğlu'dan şok hamle! İsmini değiştirdi! 'O artık Meltem değil'

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi! 81 yaşındaki Patrick Grady ile sadece 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde hayatını sürdüren oyuncu, tek katlı bir evde yaşıyor. Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'li gazetecilerin de ilgisi çekti. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi. 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'çocuk gelin' karakteri ile adını duyuran oyuncu, bu kez de sosyal medya hesabından değiştirdiği ismi ile gündemde! Meltem Miraloğlu'nun yeni ismi bakın ne oldu!

02.04.2020 16:08 - Son Güncelleme: 02.04.2020 16:28
Meltem Miraloğlu'dan şok hamle: İsmini değiştirdi! 'O artık Meltem değil'

Birkaç yıl önce gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündem olan Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'li gazetecilerin de ilgisini çekmiş ve The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya gelmişti. Türkiye'nin aksine ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Miraloğlu, evliliğiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Miraloğlu bu kez de yeni ismi ile gündeme geldi!

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Meltem Miraloğlu'dan şok hamle: İsmini değiştirdi! 'O artık Meltem değil'

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile evlenerek olay yaratan Meltem Miraloğlu, geçmişine sünger çekip ismini bile değiştirdi.

Meltem Miraloğlu'dan şok hamle: İsmini değiştirdi! 'O artık Meltem değil'

33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabındaki adını 'Grady Miraloglu' yaptı. Hayali kariyerini ABD'de sürdürmek olan Miraloğlu, bu nedenle 'Grady' ismini seçti. İşte Miraloğlu'nun geçtiğimiz günlerde söylediği itiraflar...

Meltem Miraloğlu'dan şok hamle: İsmini değiştirdi! 'O artık Meltem değil'

'İLİŞKİMİZ BABA-KIZ GİBİ'
"Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi."

Meltem Miraloğlu'dan şok hamle: İsmini değiştirdi! 'O artık Meltem değil'

ABD'de Meltem Miraloğlu Grady olarak kendisini tanıtan oyuncu, ekledi: Black Hawk College'da İngilizce kursuna gidiyorum. Piyano ve ses dersleri alıp Kaliforniya'ya gidip oyunculuk yapacağım.

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