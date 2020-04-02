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Meltem Miraloğlu'dan şok hamle! İsmini değiştirdi! 'O artık Meltem değil'

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi! 81 yaşındaki Patrick Grady ile sadece 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde hayatını sürdüren oyuncu, tek katlı bir evde yaşıyor. Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'li gazetecilerin de ilgisi çekti. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi. 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'çocuk gelin' karakteri ile adını duyuran oyuncu, bu kez de sosyal medya hesabından değiştirdiği ismi ile gündemde! Meltem Miraloğlu'nun yeni ismi bakın ne oldu!

02.04.2020 16:08 - Son Güncelleme: 02.04.2020 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





