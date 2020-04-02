Meltem Miraloğlu'dan şok hamle! İsmini değiştirdi! 'O artık Meltem değil'
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi! 81 yaşındaki Patrick Grady ile sadece 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde hayatını sürdüren oyuncu, tek katlı bir evde yaşıyor. Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'li gazetecilerin de ilgisi çekti. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi. 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'çocuk gelin' karakteri ile adını duyuran oyuncu, bu kez de sosyal medya hesabından değiştirdiği ismi ile gündemde! Meltem Miraloğlu'nun yeni ismi bakın ne oldu!
Birkaç yıl önce gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündem olan Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'li gazetecilerin de ilgisini çekmiş ve The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya gelmişti. Türkiye'nin aksine ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Miraloğlu, evliliğiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Miraloğlu bu kez de yeni ismi ile gündeme geldi!