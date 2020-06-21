Meltem Miraloğlu tecavüz açıklaması ile şoke etti: Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda...
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu, şoke eden açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Çocuk Gelin' karakteri ile adını duyuran 33 yaşındaki Meltem Miraloğlu, tecavüz açıklaması ile magazin gündeminde yerini aldı. Evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya aılan Miraloğlu, The Clinton Herald gazetesine verdiği röportajda, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi" diye konuşmuştu.
21.06.2020 14:53
- Son Güncelleme: 21.06.2020 15:01
Birkaç yıl önce gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündem olan Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'li gazetecilerin de ilgisini çekmiş ve The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya gelmişti.
Evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya aılan Miraloğlu, The Clinton Herald gazetesine verdiği röportajda, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi" diye konuşmuştu.
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