Melissa Giz Cengiz büyüdü genç kız oldu! Kırmızı rujlu pozu olay! Fahriye Evcen, Doğa Rutkay'la olan eski fotoğraflarını görenler tanıyamadı

Bir dönemin sevilen programı Güldüy Güldüy Show TV ekranlarında izleyicileri kahkahaya boğarken, çocuk oyuncularıyla da büyük ilgi topluyordu. Bu oyunculardan biri olan Melissa Giz Cengiz, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi ve son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Melissa Giz Cengiz, oyunculuk kariyerine 2012 yılında Böyle Bitmesin dizisiyle adım attı. İlkokul çağlarında Güldüy Güldüy skeçlerinde performans sergileyen Cengiz, kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazandı. Genç oyuncu, Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu'nun kız kardeşini canlandırarak büyük beğeni topladı ve bu sayede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.