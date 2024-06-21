Melissa Giz Cengiz büyüdü genç kız oldu! Kırmızı rujlu pozu olay! Fahriye Evcen, Doğa Rutkay'la olan eski fotoğraflarını görenler tanıyamadı

Bir dönemin sevilen programı Güldüy Güldüy Show TV ekranlarında izleyicileri kahkahaya boğarken, çocuk oyuncularıyla da büyük ilgi topluyordu. Bu oyunculardan biri olan Melissa Giz Cengiz, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi ve son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Melissa Giz Cengiz, oyunculuk kariyerine 2012 yılında Böyle Bitmesin dizisiyle adım attı. İlkokul çağlarında Güldüy Güldüy skeçlerinde performans sergileyen Cengiz, kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazandı. Genç oyuncu, Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu'nun kız kardeşini canlandırarak büyük beğeni topladı ve bu sayede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Güldüy Güldüy Show'un çocuk yıldızı Melissa Giz Cengiz, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Çalıkuşu ve Kiralık Aşk gibi popüler dizilerde de rol alan genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Bir dönemin çocuk yıldızı Melissa Giz Cengiz, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla gündem oldu.
2007 doğumlu Cengiz, 2012 yılında yer aldığı Böyle Bitmesin dizisinde ilk oyunculuk deneyimini elde etmişti.