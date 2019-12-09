Melisa Şenolsun dekolteli elbisesinin ardından şimdi de küvet pozuyla dikkat çekti! İşte o görüntüler
Melisa Şenolsun küvet pozuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette giydiği yeşil derin göğüs dekolteli saten elbisesiyle adından günlerce bahsettiren genç oyuncu, yeni tarzıyla da Hülya Avşar'a benzetilmişti. 23 yaşındaki Melisa Şenolsun, bu kez de küvet pozlarıyla dikkat çekti. Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz Melisa Şenolsun kimdir? İşte magazine bomba gibi düşen görüntüler ve Melisa Şenolsun hakkında merak ettiğiniz her şey...
09.12.2019 13:33
- Son Güncelleme: 09.12.2019 14:08
Melisa Şenolsun küvette poz verdi. Son günlerin en çok konuşulan isimlerin başında gelen genç oyuncu, küvet pozlarıyla da takipçilerinden tam not aldı. Geçtiğimiz haftalarda Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı cesur kıyafetiyle gündeme gelen Melisa Şenolsun, dekolteli kıyafetiyle takipçilerini ikiye böldü. Şenolsun'un bazı takipçileri kıyafete hayran kalırken bazıları da fazla açık bularak eleştirdi.
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