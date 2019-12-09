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Melisa Şenolsun dekolteli elbisesinin ardından şimdi de küvet pozuyla dikkat çekti! İşte o görüntüler

Melisa Şenolsun küvet pozuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette giydiği yeşil derin göğüs dekolteli saten elbisesiyle adından günlerce bahsettiren genç oyuncu, yeni tarzıyla da Hülya Avşar'a benzetilmişti. 23 yaşındaki Melisa Şenolsun, bu kez de küvet pozlarıyla dikkat çekti. Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz Melisa Şenolsun kimdir? İşte magazine bomba gibi düşen görüntüler ve Melisa Şenolsun hakkında merak ettiğiniz her şey...

09.12.2019 13:33 - Son Güncelleme: 09.12.2019 14:08
Melisa Şenolsun dekolteli elbisesinin ardından şimdi de küvet pozuyla dikkat çekti! İşte o görüntüler

Melisa Şenolsun küvette poz verdi. Son günlerin en çok konuşulan isimlerin başında gelen genç oyuncu, küvet pozlarıyla da takipçilerinden tam not aldı. Geçtiğimiz haftalarda Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı cesur kıyafetiyle gündeme gelen Melisa Şenolsun, dekolteli kıyafetiyle takipçilerini ikiye böldü. Şenolsun'un bazı takipçileri kıyafete hayran kalırken bazıları da fazla açık bularak eleştirdi.

Melisa Şenolsun dekolteli elbisesinin ardından şimdi de küvet pozuyla dikkat çekti! İşte o görüntüler

KÜVETTE POZ VERDİ

Melisa Şenolsun bu sefer de küvette poz verdi. Muhsin Akgün'e poz veren Melisa Şenolsun, küvete girerek birden fazla poz verdi. 23 yaşındaki pozları başta takipçileri olmak üzere herkesi kendine hayran bıraktı.

Melisa Şenolsun dekolteli elbisesinin ardından şimdi de küvet pozuyla dikkat çekti! İşte o görüntüler

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiş oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı.

Melisa Şenolsun dekolteli elbisesinin ardından şimdi de küvet pozuyla dikkat çekti! İşte o görüntüler

İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun dekolteli elbisesinin ardından şimdi de küvet pozuyla dikkat çekti! İşte o görüntüler

Hülya Avşar'ın gençliği Melisa Şenolsun'un yeni haline benzetildi.

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