Melisa Şenolsun dekolteli elbisesinin ardından şimdi de küvet pozuyla dikkat çekti! İşte o görüntüler

Melisa Şenolsun küvette poz verdi. Son günlerin en çok konuşulan isimlerin başında gelen genç oyuncu, küvet pozlarıyla da takipçilerinden tam not aldı. Geçtiğimiz haftalarda Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı cesur kıyafetiyle gündeme gelen Melisa Şenolsun, dekolteli kıyafetiyle takipçilerini ikiye böldü. Şenolsun'un bazı takipçileri kıyafete hayran kalırken bazıları da fazla açık bularak eleştirdi.