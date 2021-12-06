Melisa Şenolsun dekoltede Melis Sezen ile yarıştı! Sütyensiz pozları olay oldu ‘Açarsak bir yerimizi daha güzel oluruz...’
Melisa Şenolsun dekoltede Melis Sezen ile yarıştı! 'Açarsak bir yerimizi daha güzel oluruz...' Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, 47'nci Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde tercih ettiği derin dekolteli elbisesiyle gündem oldu. Derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile gecede boy gösteren Şenolsun, törende verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Şenolsun'un pozları kısa sürede Instagram'da yayıldı ve yorum yağmuruna tutuldu. Aynı törene derin dekolteli elbisesiyle damga vuran Melis Sezen ile kıyaslanan Melisa Şenolsun'a birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi. İşte Melisa Şenolsun'un çok konuşulan o elbisesi ve gelen tepkiler...
06.12.2021 23:44
- Son Güncelleme: 07.12.2021 00:01
Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, önceki akşam 47'nci Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne katıldı.