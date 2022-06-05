Melisa Şenolsun bikini sezonunu açtı! Serin sulara dalan 25 yaşındaki oyuncu iskeleyi yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı
Melisa Şenolsun bikini sezonunu açtı! Serin sulara dalan 25 yaşındaki oyuncu iskeleyi yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı... Son olarak 'Rüya' karakterine hayat verdiği Masumlar Apartmanı' dizisinden geçtiğimiz şubat ayında ayrılan Melisa Şenolsun, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her fırsatta hayatında biri olmadığını vurgulayan oyuncu da diğer ünlü isimler gibi tatil sezonunu açtı. Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere yansıyan Şenolsun'un, iskelede sürekli esnemesi dikkat çekti. Arkadaşlarının, "Denize gir, kendine gel" çağrısı üzerine kendini serin sulara bırakan Melisa işte böyle yakalandı.
Melisa Şenolsun bikini sezonunu açtı! Serin sulara dalan 25 yaşındaki oyuncu iskeleyi yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı.
Son dönemin popüler oyuncularından Melisa Şenolsun, sezonu Bodrum Yalıkavak'ta açtı. Önceki gün arkadaşlarıyla birlikte konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıyan Şenolsun, önce kahvaltı yaptı sonra da güneşin keyfini çıkardı.
Arkadaşlarını dinleyen Melisa Şenolsun, daha sonra kendini serin sulara bıraktı. Üzerinde pembe, mor ve mavi renklerin hakim olduğu bir bikini giydiği görülen ünlü oyuncu, daha sonra kurulanmak için şezlonga geri döndü. Melisa Şenolsun'un telefonu elinden hiç düşürmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
İşte başta Melisa Şenolsun olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden görüntüleri...