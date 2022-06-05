Melisa Şenolsun bikini sezonunu açtı! Serin sulara dalan 25 yaşındaki oyuncu iskeleyi yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı.

Arkadaşlarını dinleyen Melisa Şenolsun, daha sonra kendini serin sulara bıraktı. Üzerinde pembe, mor ve mavi renklerin hakim olduğu bir bikini giydiği görülen ünlü oyuncu, daha sonra kurulanmak için şezlonga geri döndü. Melisa Şenolsun'un telefonu elinden hiç düşürmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.