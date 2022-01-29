Melisa Döngel’in kar pozlarını gören şaşkına döndü! Süper minisiyle soğuğa meydan okudu iddialı paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu
Melisa Döngel'in kar pozlarını gören şaşkına döndü! Pelin Akil'in mayolu, Berna Arıcı'nın iç çamaşırlı, Saba Tümer'in ise bornozlu kar pozlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım da Melisa Döngel'den geldi. Geçen günlerde saçını sarıya boyatarak gündeme gelen Melisa Döngel, bu kez süper mini şortuyla verdiği kar pozlarıyla adından söz ettirdi. Soğuk havaya adeta meydan okuyan oyuncu, iddialı pozlarını Instagram hesabında yayınladı. İşte Melisa Döngel'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
Pelin Akil, İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası kendisini dışarı attı ve mayosuyla evinin bahçesinde çekilen görüntüleri Instagram hesabında paylaşmıştı.
İç çamaşırıyla karın üzerinde yuvarlanan Berna Arıcı da verdiği iddialı pozları "Her yıl olduğu gibi bu yılda böyle olsun" notuyla yayınlamıştı.
Bornozuyla karların üzerine uzanan Saba Tümer ise yataktaymış gibi esneyerek poz vermişti. Tümer, paylaşımının altına da şu notu eklemişti: "Üşümem sandım, bornozla kendimi karlara attım. Yüzümdeki ifadeden anlayacağınız gibi dondum ki ne dondum. Daha ne yapayım sizin için!"
Pelin Akil'in mayolu, Berna Arıcı'nın iç çamaşırlı, Saba Tümer'in ise bornozlu kar pozlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım da Melisa Döngel'den geldi.
Geçen günlerde saçını sarıya boyatarak gündeme gelen Melisa Döngel, bu kez süper mini şortuyla verdiği kar pozlarıyla adından söz ettirdi.