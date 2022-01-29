Melisa Döngel’in kar pozlarını gören şaşkına döndü! Süper minisiyle soğuğa meydan okudu iddialı paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Bornozuyla karların üzerine uzanan Saba Tümer ise yataktaymış gibi esneyerek poz vermişti. Tümer, paylaşımının altına da şu notu eklemişti: "Üşümem sandım, bornozla kendimi karlara attım. Yüzümdeki ifadeden anlayacağınız gibi dondum ki ne dondum. Daha ne yapayım sizin için!"