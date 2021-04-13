Melisa Döngel'in bikinili paylaşımında ortaya çıktı herkes şoke oldu! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Melisa Döngel'in bikinili paylaşımında ortaya çıktı herkes şoke oldu! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia Türk kızlarına kafayı taktı. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşayan ve aradığı aşkı Guido'da da bulamayan Şeyma yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile sosyal medyada boy gösterirken, eski sevgilisi ise oyuncu Melisa Döngel'in sosyal medya profilini takibe aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Melisa Döngel'in Instagram'dan paylaştığı bikinili pozlarına yorum yaparak kendini ele veren Guido Senia gündeme bomba gibi düştü.

13.04.2021 11:38 - Son Güncelleme: 13.04.2021 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





