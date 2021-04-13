Melisa Döngel'in bikinili paylaşımında ortaya çıktı herkes şoke oldu! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...
Melisa Döngel'in bikinili paylaşımında ortaya çıktı herkes şoke oldu! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia Türk kızlarına kafayı taktı. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşayan ve aradığı aşkı Guido'da da bulamayan Şeyma yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile sosyal medyada boy gösterirken, eski sevgilisi ise oyuncu Melisa Döngel'in sosyal medya profilini takibe aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Melisa Döngel'in Instagram'dan paylaştığı bikinili pozlarına yorum yaparak kendini ele veren Guido Senia gündeme bomba gibi düştü.
30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla adını duyuran İtalyan DJ Guido Senia, Melisa Döngel'in paylaşımlarını takibe aldı. Guido Senia, Döngel'in bikinili pozuna hem şimşek emojisi koydu hem de beğendi. Senia'nın yorumuyla şaşkına dönen genç oyuncu da bu yoruma emojiyle karşılık verdi.