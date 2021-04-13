RAMAZAN İMSAKİYE
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Melisa Döngel'in bikinili paylaşımında ortaya çıktı herkes şoke oldu! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Melisa Döngel'in bikinili paylaşımında ortaya çıktı herkes şoke oldu! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia Türk kızlarına kafayı taktı. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşayan ve aradığı aşkı Guido'da da bulamayan Şeyma yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile sosyal medyada boy gösterirken, eski sevgilisi ise oyuncu Melisa Döngel'in sosyal medya profilini takibe aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Melisa Döngel'in Instagram'dan paylaştığı bikinili pozlarına yorum yaparak kendini ele veren Guido Senia gündeme bomba gibi düştü.

13.04.2021 11:38 - Son Güncelleme: 13.04.2021 11:38
Melisa Döngel'in bikinili paylaşımında ortaya çıktı herkes şoke oldu! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Melisa Döngel'in bikinili paylaşımında ortaya çıktı herkes şoke oldu! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın radarına takılan Melisa Döngel, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Melisa Döngel'in bikinili paylaşımında ortaya çıktı herkes şoke oldu! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Güzelliği ve formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 21 yaşındaki oyuncu, son olarak "Nisan" notunu taşıyan bikinili pozlarını paylaştı.

Melisa Döngel'in bikinili paylaşımında ortaya çıktı herkes şoke oldu! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Melisa Döngel'in iddialı paylaşımları takipçilerinden yaklaşık 350 bin beğeni alırken, gelen yorumlardan biri dikkatlerden kaçmadı.

Melisa Döngel'in bikinili paylaşımında ortaya çıktı herkes şoke oldu! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla adını duyuran İtalyan DJ Guido Senia, Melisa Döngel'in paylaşımlarını takibe aldı. Guido Senia, Döngel'in bikinili pozuna hem şimşek emojisi koydu hem de beğendi. Senia'nın yorumuyla şaşkına dönen genç oyuncu da bu yoruma emojiyle karşılık verdi.

Melisa Döngel'in bikinili paylaşımında ortaya çıktı herkes şoke oldu! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Şeyma Subaşı ve Guido Senia, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktaladı. Subaşı, kısa süre sonra Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açtı.