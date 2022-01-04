Melisa Döngel derin sırt dekolteli karesini paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyayı sallayan Melisa dur durak bilmiyor...
Melisa Döngel derin sırt dekolteli karesini paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyayı sallayan Melisa paylaşımlarında dur durak bilmiyor... Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız pozlarıyla gündem olmuştu srdınfan paylaştığı beyazlı kombiniyle ise, 'don çok kötü durmuş' , 'Hasta bezi reklamı mı?' şeklinde yorumlarla karşılaşmıştı güzel oyuncu... Bu kez de serin sırt dekoltesi ile takipçilerinin karşısına çıkan Melisa Döngel yine gündem oldu.
04.01.2022 17:50
- Son Güncelleme: 04.01.2022 17:56
Melisa Döngel derin sırt dekolteli karesini paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyayı sallayan Melisa dur durak bilmiyor...
1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.
Bu kez derin sırt dekoltesi ile adından söz ettiren Melisa Döngel, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Melisa Döngel son olarak beyazlar içinde takipçilerinin karşısına çıkmıştı.