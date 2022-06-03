Melisa Döngel'in cesur paylaşımına yorum gecikmedi 'Uf yanıyorum' Babasının defalarca cinsel istismarına uğradığını itiraf etmişti!
Ünlü oyuncu Melisa Döngel sarıya boyattığı yeni saçlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. 3.6 milyon takipçili İnstagram hesabından cesur paylaşımlar yapan Döngel'e yorum ve beğeni yağıyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde final yapan 'Sadakatsiz dizisinde Emir Taro Tekin'in hayat verdiği Selçuk karakterinin annesi Hicran'ın gençliğini canlandırmıştı. Şimdilerde de bir çok farklı projede yer alan oyuncu son olarak babasının cinsel istismarına uğradığını itiraf etmiş ve günlerde magazin gündeminde yer almıştı. İşte detaylar...
03.06.2022 22:07 - Son Güncelleme: 03.06.2022 22:08
Dizilerde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettirmeyi başaran oyuncu Melisa Döngel sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Milyonlarca takipçi sayısına ulaşan 22 yaşındaki oyuncu her paylaşımıyla olay yaratıyor. Özellikle saçlarını sarıya boyattığı ve kırmızı ruj sürdüğü fotoğrafı çok konuşuldu. Güzel oyuncunun verdiği poz adeta yorum yağmuruna tutuldu.
NE OLMUŞTU?
Küçük yaşta babasının cinsel istismarına maruz kalmaya başladığını anlatan Melisa Döngel olayın detaylarını da tek tek paylaştı.