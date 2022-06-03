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Haberler Magazin Melisa Döngel'in cesur paylaşımına yorum gecikmedi 'Uf yanıyorum' Babasının defalarca cinsel istismarına uğradığını itiraf etmişti!

Melisa Döngel'in cesur paylaşımına yorum gecikmedi 'Uf yanıyorum' Babasının defalarca cinsel istismarına uğradığını itiraf etmişti!

Ünlü oyuncu Melisa Döngel sarıya boyattığı yeni saçlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. 3.6 milyon takipçili İnstagram hesabından cesur paylaşımlar yapan Döngel'e yorum ve beğeni yağıyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde final yapan 'Sadakatsiz dizisinde Emir Taro Tekin'in hayat verdiği Selçuk karakterinin annesi Hicran'ın gençliğini canlandırmıştı. Şimdilerde de bir çok farklı projede yer alan oyuncu son olarak babasının cinsel istismarına uğradığını itiraf etmiş ve günlerde magazin gündeminde yer almıştı. İşte detaylar...

03.06.2022 22:07 - Son Güncelleme: 03.06.2022 22:08
Melisa Döngel cesur paylaşımına yorum gecikmedi ’uf yanıyorum’ Babasının defalarca cinsel istismarına uğradığını itiraf etmişti!

Dizilerde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettirmeyi başaran oyuncu Melisa Döngel sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Milyonlarca takipçi sayısına ulaşan 22 yaşındaki oyuncu her paylaşımıyla olay yaratıyor. Özellikle saçlarını sarıya boyattığı ve kırmızı ruj sürdüğü fotoğrafı çok konuşuldu. Güzel oyuncunun verdiği poz adeta yorum yağmuruna tutuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Melisa Döngel cesur paylaşımına yorum gecikmedi ’uf yanıyorum’ Babasının defalarca cinsel istismarına uğradığını itiraf etmişti!

Güzel oyuncu Melisa Döngel'den yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Melisa Döngel cesur paylaşımına yorum gecikmedi ’uf yanıyorum’ Babasının defalarca cinsel istismarına uğradığını itiraf etmişti!

MELİSA DÖNGEL'İN CESUR PAYLAŞIMINA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI!

Hayranları tarafından yorum ve beğeniye boğulan fotoğraflardan birinin altına yapılan, 'Uf yanıyorum bu ne güzellik Melisa' yorumu dikkat çekti.

Melisa Döngel cesur paylaşımına yorum gecikmedi ’uf yanıyorum’ Babasının defalarca cinsel istismarına uğradığını itiraf etmişti!

İşte güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları...

Melisa Döngel cesur paylaşımına yorum gecikmedi ’uf yanıyorum’ Babasının defalarca cinsel istismarına uğradığını itiraf etmişti!

NE OLMUŞTU?

Küçük yaşta babasının cinsel istismarına maruz kalmaya başladığını anlatan Melisa Döngel olayın detaylarını da tek tek paylaştı.

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