Melisa Döngel aşka geldi! Sevgilisiyle çıktığı tatilde talihsiz kaza geçiren Melisa'nın keyfi pek yerinde... Önce kızdı sonra sevdi!
Melisa Döngel aşka geldi! Sevgilisiyle çıktığı tatilde talihsiz bir kaza geçiren Melisa'nın keyfi pek yerinde. Geçtiğimiz Mayıs ayında Deniz Şahin ile aşkını sosyal medyada ilan eden oyuncu, sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Sık sık tatil pozları paylaşan oyuncuya nazar değdi. Sargılı kolu nedeniyle üzerini çıkartmakta zorlanan Döngel, sevgilisinin yardım etmemesine çok kızdı. Çift, daha sonra romantik anlar yaşadı.
BİLEĞİ KIRILDI
21 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Döngel, Bodrum'da bir kaza sonucu bileğini kırınca, kolu sargıya alındı.Otelin villasına özel havuzlarında vakit geçiren aşıklar, gün boyu havuzun ve güneşin tadını çıkarttı. Kırık kolu yüzünden üzerini çıkartmakta zorlanan Melisa Döngel'e sevgilisi yardım etmeyince ünlü oyuncu çok kızdı.