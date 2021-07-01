Melisa Döngel aşka geldi! Sevgilisiyle çıktığı tatilde talihsiz kaza geçiren Melisa'nın keyfi pek yerinde... Önce kızdı sonra sevdi!

Melisa Döngel aşka geldi! Sevgilisiyle çıktığı tatilde talihsiz bir kaza geçiren Melisa'nın keyfi pek yerinde. Geçtiğimiz Mayıs ayında Deniz Şahin ile aşkını sosyal medyada ilan eden oyuncu, sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Sık sık tatil pozları paylaşan oyuncuya nazar değdi. Sargılı kolu nedeniyle üzerini çıkartmakta zorlanan Döngel, sevgilisinin yardım etmemesine çok kızdı. Çift, daha sonra romantik anlar yaşadı.

01.07.2021 10:11 - Son Güncelleme: 01.07.2021 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





