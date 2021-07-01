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Melisa Döngel aşka geldi! Sevgilisiyle çıktığı tatilde talihsiz kaza geçiren Melisa'nın keyfi pek yerinde... Önce kızdı sonra sevdi!

Melisa Döngel aşka geldi! Sevgilisiyle çıktığı tatilde talihsiz bir kaza geçiren Melisa'nın keyfi pek yerinde. Geçtiğimiz Mayıs ayında Deniz Şahin ile aşkını sosyal medyada ilan eden oyuncu, sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Sık sık tatil pozları paylaşan oyuncuya nazar değdi. Sargılı kolu nedeniyle üzerini çıkartmakta zorlanan Döngel, sevgilisinin yardım etmemesine çok kızdı. Çift, daha sonra romantik anlar yaşadı.

01.07.2021 10:11 - Son Güncelleme: 01.07.2021 10:16
Melisa Döngel aşka geldi! Sevgilisiyle çıktığı tatilde talihsiz kaza geçiren Melisa'nın keyfi pek yerinde... Önce kızdı sonra sevdi!

AŞKA GELDİ!

Sevgilisiyle çıktığı tatilde talihsiz kaza geçiren Melisa'nın keyfi pek yerinde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Melisa Döngel aşka geldi! Sevgilisiyle çıktığı tatilde talihsiz kaza geçiren Melisa'nın keyfi pek yerinde... Önce kızdı sonra sevdi!

Melisa Döngel, sevgilisi Deniz Şahin ve kız arkadaşlarıyla Gümüşlük'te bir oteldeydi. Bir gün öncesinde arkadaşlarıyla Instagram hesabından tatil fotoğrafları paylaşan Döngel'e, tatilinin ikinci gününde nazar değdi.

Melisa Döngel aşka geldi! Sevgilisiyle çıktığı tatilde talihsiz kaza geçiren Melisa'nın keyfi pek yerinde... Önce kızdı sonra sevdi!

BİLEĞİ KIRILDI
21 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Döngel, Bodrum'da bir kaza sonucu bileğini kırınca, kolu sargıya alındı.Otelin villasına özel havuzlarında vakit geçiren aşıklar, gün boyu havuzun ve güneşin tadını çıkarttı. Kırık kolu yüzünden üzerini çıkartmakta zorlanan Melisa Döngel'e sevgilisi yardım etmeyince ünlü oyuncu çok kızdı.

Melisa Döngel aşka geldi! Sevgilisiyle çıktığı tatilde talihsiz kaza geçiren Melisa'nın keyfi pek yerinde... Önce kızdı sonra sevdi!

SEVGİLİSİNİ SUYA ATTI
Tek eliyle sevgilisini yakalayan Döngel, Deniz Şahin'i suya attı. Ardından kendisi de havuza giren Döngel elini havada tutarak su değmemesi için özen gösterdi.

Melisa Döngel aşka geldi! Sevgilisiyle çıktığı tatilde talihsiz kaza geçiren Melisa'nın keyfi pek yerinde... Önce kızdı sonra sevdi!

Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sevgilisi Deniz Şahin'le locada aşka geldi. Dizine uzanan sevgilisinin saçıyla oynayan Döngel, sevgilisi telefonla oynamaya başlayınca göğsüne yatarak aşklarını gözler önüne serdi.