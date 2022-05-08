Melis Sezen'in spor sütyenli paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Banyodan paylaştı görenler yorum yağmuruna tuttu: "Ne yapıyorsun hatun?"
Melis Sezen'in spor sütyenli paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Banyodan paylaştı görenler Melis'i yorum yağmuruna tuttu. Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile başrol paylaşan ve Derin karakterine hayat veren Melis Sezen Instagram'ı sallayan bir poz paylaştı. Spor sütyeniyle banyoda poz veren Melis Sezen'e hayranlarından yorum yağdı. Kimileri, "Şeyma Subaşı gibi pozlar vermeye başladı" derken kimileri ise, "Ne yapıyorsun hatun?" dedi.
08.05.2022 09:19 - Son Güncelleme: 08.05.2022 09:24
"NE YAPIYORSUN HATUN?"
Melis Sezen'in spor sütyenli paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Banyodan paylaştı, görenler yorum yağmuruna tuttu.
Lüks takı seçimleriyle zaman zaman gündeme gelen güzel oyuncu kısa sürede çok konuşudu. Banyoda spor sütyeniyle aynı karşısına geçen Melis Sezen'i gören takipçileri kendini tutamadı.
Kimileri ünlü oyuncunun bu fotoğrafına, "Şeyma Subaşı gibi pozlar vermeye başladı", "Buna gerek var mı?" derken kimileri ise, "Ne yapıyorsun hatun?" yorumları yaptı.