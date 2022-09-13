Melis Sezen’den oryantal şov! Mini elbisesini sıyırıp kalça dansı yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü! “İbo Show’a göz kırpıyor”
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Evinin salonunda dans eden Sezen, "Hadi bakalım kızlar" notunu eklediği paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Mini elbisesini sıyırıp oryantal dans eden ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı. İşte kalça dansı yapan Melis Sezen'in o paylaşımı...
13.09.2022 22:10 - Son Güncelleme: 13.09.2022 22:22
Ünlü oyuncu Melis Sezen, başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da dikkat çeken Sezen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Melis Sezen kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Oryantal dansıyla yıktı geçti | VİDEO