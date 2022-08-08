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Melis Sezen yatakta öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya çalkalandı! Beyazlar içinde paylaşan Melis en cesur haliyle ortalığı salladı

Son olarak Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, yapımın final yapmasının ardından tatile çıkmış ve bikinili pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sezen şimdi ise yatakta verdiği pozlarla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, süper mini şortuyla yatakta verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. En cesur haliyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Melis Sezen'in çok konuşulan o pozları...

08.08.2022 19:41 - Son Güncelleme: 08.08.2022 19:41
Melis Sezen yatakta öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya çalkalandı! Beyazlar içinde paylaşan Melis en cesur haliyle ortalığı salladı

Melis Sezen, Derin karakterini canlandırdığı Sadakatsiz'in final yapmasının ardından soluğu tatilde almış ve bikinili pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Melis Sezen yatakta öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya çalkalandı! Beyazlar içinde paylaşan Melis en cesur haliyle ortalığı salladı

Genç oyuncu, şimdi ise yatakta verdiği pozlarla çok konuşuldu.

Melis Sezen yatakta öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya çalkalandı! Beyazlar içinde paylaşan Melis en cesur haliyle ortalığı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, süper mini şortuyla yatakta verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu.

Melis Sezen yatakta öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya çalkalandı! Beyazlar içinde paylaşan Melis en cesur haliyle ortalığı salladı

En cesur haliyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Melis Sezen yatakta öyle pozlar verdi ki! Sosyal medya çalkalandı! Beyazlar içinde paylaşan Melis en cesur haliyle ortalığı salladı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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