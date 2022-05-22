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Melis Sezen tatil sezonunu açtı! Önce yakın çekim tüm detaylarıyla paylaştı sonra tepeden tırnağa dekolteli üstüyle havalı pozlar verdi

Melis Sezen tatil sezonunu açtı! Melis Sezen, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinin çekimlerini tamamlamasının ardından soluğu tatilde aldı. Tatil için Endonezya'nın Bali adasına giden Sezen, burada çektiği video ve fotoğrafları da hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, önce yakın çekim makyajsız hallerini paylaşarak çillerini gösterdi ardından iddialı elbisesiyle verdiği havalı pozlarını yayınladı. İşte Melis Sezen'in o paylaşımı...

22.05.2022 19:05 - Son Güncelleme: 22.05.2022 19:10
Melis Sezen tatil sezonunu açtı! Önce yakın çekim tüm detaylarıyla paylaştı sonra tepeden tırnağa dekolteli üstüyle havalı pozlar verdi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, çekimleri tamamlanan ve final yapacak olan dizisinin ardından tatile çıktı.

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Melis Sezen tatil sezonunu açtı! Önce yakın çekim tüm detaylarıyla paylaştı sonra tepeden tırnağa dekolteli üstüyle havalı pozlar verdi

Çekimler biter bitmez soluğu Bali'de alan ünlü oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Melis Sezen tatil sezonunu açtı! Önce yakın çekim tüm detaylarıyla paylaştı sonra tepeden tırnağa dekolteli üstüyle havalı pozlar verdi

Ünlü oyuncu ilk olarak yakın çekim makyajsız hallerini kayıt altına altı ve takipçilerinin beğenisine sundu.

Melis Sezen tatil sezonunu açtı! Önce yakın çekim tüm detaylarıyla paylaştı sonra tepeden tırnağa dekolteli üstüyle havalı pozlar verdi

Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle sevenlerinin karşısına çıkan ve çillerini gösteren Sezen için "Çok cesursun", "Doğal güzellik" yorumları yapıldı.

Melis Sezen tatil sezonunu açtı! Önce yakın çekim tüm detaylarıyla paylaştı sonra tepeden tırnağa dekolteli üstüyle havalı pozlar verdi

Sezen daha sonra ise dekolteli kıyafetiyle verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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