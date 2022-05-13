Melis Sezen kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenlerin yüreği hopladı! En cesur haliyle yorum yağmuruna tutulan Melis...
Melis Sezen kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti, güzelliği yürek hoplattı. En cesur haliyle yorum yağmuruna tutulan Melis Sezen Instagram pozuyla gündemde. Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile ekran başına kilitleyen Melis Sezen kırmızı elbisesiyle beğeni üstüne beğeni aldı. En doğal hali merak edilen Melis'in cesareti ise takipçilerinden tam not aldı.
13.05.2022 10:54 - Son Güncelleme: 13.05.2022 10:58
Melis Sezen kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenlerin yüreği hopladı! En cesur haliyle yorum yağmuruna tutulan Melis Sezen'in doğal güzelliği gündemde.
Son olarak kırmızı elbiseli bu fotoğrafı ile takipçilerinin karşısına çıkan Melis Sezen yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
25 yaşındaki Melis Sezen'in en doğal hali ise merak konusu oldu. Takipçileri Melis'in Instagram hesabında makyajsız hallerini görünce ünlü isme cesaretinden dolayı bir kez daha hayran kaldı. İşte başta Melis Sezen olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin en doğal halleri...