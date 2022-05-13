Melis Sezen kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenlerin yüreği hopladı! En cesur haliyle yorum yağmuruna tutulan Melis...

25 yaşındaki Melis Sezen'in en doğal hali ise merak konusu oldu. Takipçileri Melis'in Instagram hesabında makyajsız hallerini görünce ünlü isme cesaretinden dolayı bir kez daha hayran kaldı. İşte başta Melis Sezen olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin en doğal halleri...