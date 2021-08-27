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Haberler Magazin Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı yaza veda pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Sadakatsiz'in Derin'i bakın nasıl ünlü olmuş...

Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı yaza veda pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Sadakatsiz'in Derin'i bakın nasıl ünlü olmuş...

Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı yaza veda pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan 24 yaşındaki Melisa Sezen, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Son olarak çıktığı yaz tatilinden paylaşımlar yapan Sezen, yeni sezon için İstanbul'a dönüş yapıyor. Son tatil fotoğrafını paylaşan Melis Sezen'in nasıl ünlü olduğu ise merak ediliyor. İşte Sadakatsiz'in Derin'inden dikkat çeken paylaşım ve herkesin merak ettiği Melis Sezen'in kariyer yolculuğu...

27.08.2021 17:35 - Son Güncelleme: 27.08.2021 17:38
Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı yaza veda pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Sadakatsiz’in Derin’i bakın nasıl ünlü olmuş...

SADAKATSİZ'İN DERİN'İ BAKIN NASIL ÜNLÜ OLMUŞ...

Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı yaza veda pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Sadakatsiz' canlandırdığı Derin karakteriyle dikkat çeken Melis Sezen, yeni sezon öncesinde son defa tatil yapıyor.

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Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı yaza veda pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Sadakatsiz’in Derin’i bakın nasıl ünlü olmuş...

Sezen bir süredir Çeşme'de menajeri ile yazın tadını çıkarıyordu. Zaman zaman sosyal medyada yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çeken Melis Sezen yazı kapadı.

Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı yaza veda pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Sadakatsiz’in Derin’i bakın nasıl ünlü olmuş...

Yaza veda pozuyla dikkat çeken Sezen mavi bikinisinin üzerine giydiği ıslak beyaz gömleğiyle hayranlarını mest etti.

Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı yaza veda pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Sadakatsiz’in Derin’i bakın nasıl ünlü olmuş...

Melis Sezen'in paylaşımına "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı yaza veda pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Sadakatsiz’in Derin’i bakın nasıl ünlü olmuş...

İşte Melis Sezen'in yaza veda pozu...

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