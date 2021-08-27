Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı yaza veda pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Sadakatsiz'in Derin'i bakın nasıl ünlü olmuş...
Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı yaza veda pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan 24 yaşındaki Melisa Sezen, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Son olarak çıktığı yaz tatilinden paylaşımlar yapan Sezen, yeni sezon için İstanbul'a dönüş yapıyor. Son tatil fotoğrafını paylaşan Melis Sezen'in nasıl ünlü olduğu ise merak ediliyor. İşte Sadakatsiz'in Derin'inden dikkat çeken paylaşım ve herkesin merak ettiği Melis Sezen'in kariyer yolculuğu...
27.08.2021 17:35
- Son Güncelleme: 27.08.2021 17:38