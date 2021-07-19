Melis İşiten Sergen Deveci ile Bodrum'da! Aşkın ilk karesi ortaya çıktı işte Melis İşiten ve sevgilisi...
Melis İşiten sevgilisi Sergen Deveci'yle Bodrum'da! Son olarak Maraşlı dizisinde Dilşad karakterine hayat veren Melis İşiten 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile görüş ayrılıkları nedeniyle 2019'da sürpriz bir şekilde boşandıktan sonra kalbini ilk kez aşka açtı. Ünlü çift Bodrum'da görüntülendi. İşte aşkın ilk karesi...
19.07.2021 11:46
- Son Güncelleme: 19.07.2021 11:51
AŞKIN İLK KARESİ ORTAYA ÇIKTI
Melis İşiten Sergen Deveci ile Bodrum'da! Aşkın ilk karesi ortaya çıktı işte Melis İşiten ve sevgilisi...
2016'da dünyaya gelen Ada isminde bir kızları olan Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, yollarını ayırsalar da dostluklarını devam ettirmeyi başardı.
Son olarak 'Maraşlı' dizisinde rol alan Melis İşiten, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019 yılında yollarını ayırmıştı.