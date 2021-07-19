Melis İşiten Sergen Deveci ile Bodrum'da! Aşkın ilk karesi ortaya çıktı işte Melis İşiten ve sevgilisi...

BODRUM'DA AŞK TATİLİ

Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Deveci ile İşiten, Bodrum tatiline çıktı. İkili, önceki gün Yalıçiftlik'te bir beach'teydi.

İşiten, yaklaşık beş saat şezlongta yatıp güneşlendi. Akşam üzeri serinlemek için suya giren çift, köpekleriyle suda oynadı.