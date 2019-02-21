Melike Taner kimdir? Melike Taner'in yaşını öğrenince ağzınız açık kalacak! Melike Taner'den olay paylaşım!

Melike Taner son günlerin en popüler ismi oldu. Acun Ilıcalı ile birlikteliği olduğu iddia edilen Melike Taner bugünün en çok konuşulan ismi! Peki, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Melike Taner kimdir? Melike Taner'in kim olduğundan çok yaşını öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte Itır Esen'in ağlamasının sebebi olarak gösterilen Melike Taner'in yaşı...

21.02.2019 17:59 - Son Güncelleme: 21.02.2019 17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





