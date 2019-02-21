Melike Taner kimdir? Melike Taner'in yaşını öğrenince ağzınız açık kalacak! Melike Taner'den olay paylaşım!
Melike Taner son günlerin en popüler ismi oldu. Acun Ilıcalı ile birlikteliği olduğu iddia edilen Melike Taner bugünün en çok konuşulan ismi! Peki, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Melike Taner kimdir? Melike Taner'in kim olduğundan çok yaşını öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte Itır Esen'in ağlamasının sebebi olarak gösterilen Melike Taner'in yaşı...
MELİKE TANER KİMDİR?
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Melike Taner olarak tanıdığımız isim kimmiş gelin bir de yakından bakalım. Melike Taner, fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken bir manken. Son günlerin internet üzerinden en çok araştırılan isimleri arasında yerini aldı.
Sokak hayvanlarına karşı duyarlılığıyla tanınan Melike Taner, geçtiğimiz yıllarda sokak hayvanlarına destek amaçlı sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.
Melike Taner, daha önce yaptığı bir açıklamada, yaz aylarında sokak hayvanlarına yardım etmek üzere defileler düzenlenen bir projede yer alacağını ve gelirinin tamamının sokak hayvanlarına bağışlanacağını bildirmişti.
Kendisine ait bir blogu bulunan Melike Taner, moda üzerine yazılarına devam etmektedir.
MELİKE TANER'DEN OLAY YARATAN ACUN ILICALI PAYLAŞIMI!