Melike İpek Yalova tatil sezonunu açtı! Pembe bikinisiyle kumsal pozunu verdi! İsmail Hacıoğlu’nun biricik partneri çok konuşuldu
Melike İpek Yalova tatil sezonunu açtı! Melike İpek Yalova, Hilal Altınbilek'in başrolünü üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu ile kamera karşısına geçen oyuncu, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Ünlü oyuncu, pembe bikinisi ile verdiği tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Melike İpek Yalova'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...
08.07.2022 19:25 - Son Güncelleme: 08.07.2022 19:25
Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova, atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Müjgan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Performansıyla dikkat çeken Yalova, son olarak Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu ile kamera karşısına geçmişti.