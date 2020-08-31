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Mehtap Anıl hayatını kaybetti! Mahallenin Muhtarları'nda gençliğiyle tanıdığımız Mehtap Anıl kimdir?

Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği karakter ile hafızalara kazınan Mehtap Anıl hayatını kaybetti. Şimdiye kadar birçok önemli projede yer alan usta oyuncu Hanımın Çiftliği ve Merhamet adlı projelerde de bulunmuştu. Peki, vefat eden Mehtap Anıl kimdir? İşte ölüm haberinin ardından gençliği ile adından söz ettiren usta sanatçı "Mehtap Anıl kimdir?" sorusunun yanıtı...

31.08.2020 16:16 - Son Güncelleme: 31.08.2020 16:33
Mehtap Anıl hayatını kaybetti! Mahalle'nin Muhtarları'nda gençliğiyle tanıdığımız Mehtap Anıl kimdir?

MEHTAP ANIL NEDEN VEFAT ETTİ?

Mehtap Anıl, bir dönem Mahallenin Muhtarları dizisinde, Kemikkıran Kadriye karakteriyle tüm Türkiye tarafından tanınmıştı. Yaklaşık 200 filmde rol alan ünlü sanatçının ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.
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Mehtap Anıl hayatını kaybetti! Mahalle'nin Muhtarları'nda gençliğiyle tanıdığımız Mehtap Anıl kimdir?

MEHTAP ANIL KİMDİR?

Son 7 yıldır İBB'ye ait yaşam evinde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı.

Selanik kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1940 yılında Çatalca'da dünyaya geldi. Mehtap Anıl altı aylıkken İstanbul'a yerleştiler. Önce Beyazıt İlkokulu'nu daha sonra İstanbul Kız Lisesi ve Cağaloğlu Belediye Konservatuarı Bale Bölümü'ne girip, mezun oldu. 14 yaşından beri sinema oyunculuğu yapmaktadır. 3 Yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu olarak çalıştı.

Mehtap Anıl hayatını kaybetti! Mahalle'nin Muhtarları'nda gençliğiyle tanıdığımız Mehtap Anıl kimdir?

Bir erkek çocuğu sahibi olan oyuncu, 1992-2002 arasında Tv de yayınlanan dizi Mahallenin Muhtarları dizisinde "Kemikkıran Kadriye" karakteriyle kült olmuştur.

80 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu sinema ve tiyatro dünyasında önemli izler bıraktı. Ölüm haberinin ardından usta sanatçının Mahallenin Muhtarları isimli projedeki hali merak edildi. İşte Mehtap Anıl'ın gençliği ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Mehtap Anıl hayatını kaybetti! Mahalle'nin Muhtarları'nda gençliğiyle tanıdığımız Mehtap Anıl kimdir?

Zeynep Sever Demirel

Mehtap Anıl hayatını kaybetti! Mahalle'nin Muhtarları'nda gençliğiyle tanıdığımız Mehtap Anıl kimdir?

Ezgi Mola

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