Mehtap Anıl hayatını kaybetti! Mahallenin Muhtarları'nda gençliğiyle tanıdığımız Mehtap Anıl kimdir?

MEHTAP ANIL KİMDİR?

Son 7 yıldır İBB'ye ait yaşam evinde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı.

Selanik kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1940 yılında Çatalca'da dünyaya geldi. Mehtap Anıl altı aylıkken İstanbul'a yerleştiler. Önce Beyazıt İlkokulu'nu daha sonra İstanbul Kız Lisesi ve Cağaloğlu Belediye Konservatuarı Bale Bölümü'ne girip, mezun oldu. 14 yaşından beri sinema oyunculuğu yapmaktadır. 3 Yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu olarak çalıştı.