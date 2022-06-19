Mehmet Yalçınkaya, Esra Erol, Demet Akalın... Ünlülerden duygulandıran 'Babalar Günü' paylaşımları! Kimi özlemini kimi mutluluğunu paylaştı
Mehmet Yalçınkaya, Esra Erol, Demet Akalın... Ünlülerden duygulandıran 'Babalar Günü' paylaşımları geldi. Her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 19 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlayan ünlülerden kimileri özlemini kimileri ise mutluluğunu dile getirdi. İşte ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları...
19.06.2022 12:50 - Son Güncelleme: 19.06.2022 12:50