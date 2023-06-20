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Haberler Magazin Mehmet Şef'in eşiyle ilgili büyük sır çözüldü! Masterchef başladığı günden bu yana sır gibi saklanıyordu! Boşanıp boşanmadıkları merak ediliyordu

Mehmet Şef'in eşiyle ilgili büyük sır çözüldü! Masterchef başladığı günden bu yana sır gibi saklanıyordu! Boşanıp boşanmadıkları merak ediliyordu

Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptıkları yemeklerle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan Mehmet Şef ile ilgili 5 sezondur en çok merak edilen şey. Çocukları en az kendisi kadar ünlü olan Mehmet Yalçınkaya'nın eşi hakkındaki büyük sır çözüldü.

20.06.2023 13:32 - Son Güncelleme: 20.06.2023 13:32
Mehmet Şef’in eşiyle ilgili büyük sır çözüldü! Masterchef başladığı günden bu yana sır gibi saklanıyordu! Boşanıp boşanmadıkları merak ediliyordu

Masterchef'in en sivri dilli hem de en sevilen jüri üyesi hiç kuşkusuz Mehmet Yalçınkaya.

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Mehmet Şef’in eşiyle ilgili büyük sır çözüldü! Masterchef başladığı günden bu yana sır gibi saklanıyordu! Boşanıp boşanmadıkları merak ediliyordu

Yarışmacıların gözünün yaşına bakmayan Mehmet Şef, soğuk soğuk terler döktürüyor onlara.

Mehmet Şef’in eşiyle ilgili büyük sır çözüldü! Masterchef başladığı günden bu yana sır gibi saklanıyordu! Boşanıp boşanmadıkları merak ediliyordu

Ama bir yandan da babacam tavırlarıyla da kalpleri kazanıyor.

Mehmet Şef’in eşiyle ilgili büyük sır çözüldü! Masterchef başladığı günden bu yana sır gibi saklanıyordu! Boşanıp boşanmadıkları merak ediliyordu

Mehmet Şef'in işi kadar özel hayatı da merak konusu oluyor.

Mehmet Şef’in eşiyle ilgili büyük sır çözüldü! Masterchef başladığı günden bu yana sır gibi saklanıyordu! Boşanıp boşanmadıkları merak ediliyordu

Çocuklarına çok düşkün olan Mehmet Şef'in iki oğlu bir de kızı var.

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