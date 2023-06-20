Mehmet Şef'in eşiyle ilgili büyük sır çözüldü! Masterchef başladığı günden bu yana sır gibi saklanıyordu! Boşanıp boşanmadıkları merak ediliyordu
Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptıkları yemeklerle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan Mehmet Şef ile ilgili 5 sezondur en çok merak edilen şey. Çocukları en az kendisi kadar ünlü olan Mehmet Yalçınkaya'nın eşi hakkındaki büyük sır çözüldü.
20.06.2023 13:32 - Son Güncelleme: 20.06.2023 13:32