Mehmet Dinçlerler’den boşanan Hadise paraya para demiyor! Şimdi de Acun Ilıcalı projesi ile gündemde! Sosyal medya çalkalandı! Öyle bir işe imza attı ki..

Bir diğer yandan Hadise, boşanmadan önce eski eşi Mehmet Dinçerler'in iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal ettiği ve 4 ayda 6 milyon TL zarar ettiği de magazin gündeminde çok konuşulanlar arasına girdi .