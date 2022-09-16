Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açmıştı... Hadise'den geri istenen düğün takılarına ne olacak? İşte yargı kararı...

"DÜĞÜN TAKILARI KADININ KİŞİSEL MALI KABUL EDİLİR"

Hadise'nin boşanma açıklamasının ardından dava dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifinde kullandığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve tüm düğün takılarını geri istediği iddia edilmişti.