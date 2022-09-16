Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açmıştı... Hadise'den geri istenen düğün takılarına ne olacak? İşte yargı kararı
Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açmıştı... Hadise'den geri istenen düğün takılarına ne olacak? 4.5 aydır evli olan Hadise evi terk etti ve Mehmet Dinçerler'den boşanacağını duyurdu. Hadise'nin boşanma dilekçesine dair ortaya çıkan detaylar gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili Mehmet Dinçerler'den de önceki gün açıklama geldi. Gündemden düşmeyen boşanma haberi ile ilgili Mehmet Dinçerler'in Hadise'nin düğün takılarını geri istediği iddiası sosyal medyada tartışma yaratırken, Hadise'den geri istenen düğün takılarına ne olacağı merak konusu oldu. İşte düğün takılarında yargı kararı...
16.09.2022 16:24 - Son Güncelleme: 16.09.2022 17:30
Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açmıştı... Hadise'den geri istenen düğün takılarına ne olacak? İşte yargı kararı...
İlişkilerinin başlaması, evlilik süreci ve şimdi boşanma haberleri... Hadise - Mehmet Dinçerler çifti gündemden düşmüyor.
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"DÜĞÜN TAKILARI KADININ KİŞİSEL MALI KABUL EDİLİR"
Hadise'nin boşanma açıklamasının ardından dava dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifinde kullandığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve tüm düğün takılarını geri istediği iddia edilmişti.