Mehmet Dinçerler'den gülümseten Hadise paylaşımı: Hanımla selfie!
Mehmet Dinçerler ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Hadise sevenleri tarafından sıkı bir şekilde takip edilmeye devam ediyor. File çorabının üzerine leopar desenli ceketini giyen Hadise'nin bacak ve göğüs dekolteli pozları gündemdeyken eşi Mehmet Dinçerler'den gülümseten bir paylaşım geldi. Dinçerler'in 'Hanımla selfie' diyerek paylaştığı fotoğrafta Hadise detayı dikkat çekti.
Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten Dinçerler, Hadise ile yaptığı selfieyi Instagram hesabından paylaştı. Mehmet Dinçerler'in güneş gözlüğünde Hadise'nin yansımasının olması dikkat çekti.
"HANIMLA SELFIE"
Aşkları dolu dizgin devam eden çift, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor. İkili, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Mehmet Dinçerler'in son paylaşımı da olay yarattı.
Ünlü iş insanı, fotoğrafını paylaşıp 'Hanımla selfie' notunu yazdı. Dinçerler'in güneş gözlüğünde Hadise'nin yansımasının olması dikkat çekti. İş insanının o paylaşımına çok sayıda tebrik yorumu geldi. Birçok kullanıcı "Hanımcılık kazanacak" şeklinde yorum yaptı.
FİLE ÇORABININ ÜZERİNE LEOPAR DESENLİ CEKET GİYDİ
Mehmet Dinçerler ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Hadise'nin 'İmdat' şarkısının klip çekimindeki tarzı dikkat çekti.