Mehmet Dinçerler’den gülümseten Hadise paylaşımı: Hanımla selfie!

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten Dinçerler, Hadise ile yaptığı selfieyi Instagram hesabından paylaştı. Mehmet Dinçerler'in güneş gözlüğünde Hadise'nin yansımasının olması dikkat çekti.