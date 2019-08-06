Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlundan tepki çeken hareket!
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti, Türkiye'nin örnek gösterilen çiftleri arasında yer alıyor. Ünlü çiftin oğulları Can Aslantuğ, babasıyla birlikte tatile giderken yaptığı hareketle gündem oldu. Başrolünde yer aldığı dizinin tatile girmesiyle birlikte ailesiyle tatile çıkan Mehmet Aslantuğ, oğlu Can Aslantuğ ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle tepki topladı. Oğlunun yaptığı hareketi paylaşan Aslantuğ'a sosyal medyadan "Mehmet Bey sizi çok seviyoruz ama bu davranış hoş olmamış" gibi yorumlar aldı.
"ÇOK TEHLİKELİ HAREKET"
Oğlu Can Aslantuğ ile seyahati esnasında bu fotoğraf karesini paylaşan Mehmet Aslantuğ, takipçilerinden uyarı ve tepki aldı.
Can Aslantuğ'un ayaklarını camdan sarkıtarak poz vermesi "Çok tehlikeli hareket", "Babası nasıl izin verdi", "Mehmet Bey sizi çok seviyoruz ama bu davranış hoş olmamış" yorumlarının yapılmasına sebebiyet verdi.
YENİ BİR İŞE BAŞLADI
Öte yandan Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz haftalarda yeni bir işe girişmişti. 500 dönüm arazi üzerinde 'düve' yetiştirecek olan Mehmet Aslantuğ, kendi çiftliğinde yetiştirdikleri danaların etini hem satacak hem de lokanta bölümünde odun ateşinde tütsüleyerek pişirip misafirlerine sunacak.