Mehmet Ali Erbil'in TikTok kazancı ağızları açık bıraktı! Taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay bombayı patlattı: "Günlük kazancı..."
Mehmet Ali Erbil'in TikTok kazancı ağızları açık bıraktı! Taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay bombayı patlattı. TikTok'a girdiği günden beri gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil yayına aldığı bir konuğa küfür ederek gündeme gelmişti. Erbil son olarak kırmızı büstiyeriyle karşısında dans eden genç kadını izlediği anlarla adından söz ettirmişti. Bu kez de sosyal medyadan kazandığı parayla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in günlük TikTok kazancı bakın ne kadarmış...
26.09.2022 14:44 - Son Güncelleme: 26.09.2022 14:44
"MEHMET ALİ ERBİL'İN GÜNLÜK KAZANCI..."
Mehmet Ali Erbil'in TikTok kazancı ağızları açık bıraktı! Taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay bombayı patlattı.
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil TikTok hesabı açan ve çok konuşulan Erbil'in paylaşımları sonrası taciz mesajları yüzünden mahkemelik olduğu Ece Ronay'dan Erbil'e 'dilenci' yorumu gelmişti.
Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancını açıkladı. Canlı yayında platformun işleyişini anlatan Ronay şunları söyledi:
GÜNLÜK 100 BİN TL KAZANIYOR
"Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL para kazanıyor. Orada her tarzda insan var… Video paylaşıp takipçi elde ediyorsunuz ama canlı yayın açarsanız para kazanıyorsunuz. Bunun için karşı tarafla yarışma yapıyorsunuz, karşılıklı ceza verme oyunları oynuyorsunuz. İnsanlar da size canlı yayın boyunca hediye gönderiyor. Bu hediyeleri almanın belirli bir miktarda ücreti var. Aslında insanlar dalga geçiyorlar, karşılarında büyük gördükleri isimleri rezil duruma düşürüyorlar. Mesela karşılıklı yarışmada onu küçük düşürecek şeyler yaptırıyorlar. Genelde buraya ünü bitenler girmeye başladı. Son dönemde Merve Boluğur girdi. 7/24 canlı yayın açıyor. 700 TL gönderdiyseniz yarısını platform alıyor. 350 TL'si size geliyor."