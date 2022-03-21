Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti karnı burnunda olan Ece Ronay'ın hamilelik pozlarına yorum yağdı: "Bebeğin babası..."
Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmiş, ardından sevgilisinden hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Karnı burnunda olan Ece Ronay'ın hamilelik pozlarına sosyal medyada yorum yağdı... Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları tek tek ifşa eden genç şarkıcı, yaşadığı polemik üzerine ünlü şovmen ile mahkemelik olmuştu. Ardından nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan Ece Ronay Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte son olarak Nil Karaibrahimgil'in şarkısı ile çekildiği videoyu paylaşan Ece Ronay ve bebeğine gelen mesajlar...
21.03.2022 11:46 - Son Güncelleme: 21.03.2022 11:46
Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti karnı burnunda olan Ece Ronay'ın hamilelik pozlarına yorum yağdı...
Ece Ronay, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.