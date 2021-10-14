Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalayan Ece Ronay’ın ardından Nergis Kumbasar da sessizliğini bozdu! Eski eş bakın neler söyledi

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Ronay, ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmişti.