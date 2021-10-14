Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalayan Ece Ronay'ın ardından Nergis Kumbasar da sessizliğini bozdu! Eski eş bakın neler söyledi
Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalayan Ece Ronay'ın ardından Nergis Kumbasar da sessizliğini bozdu! Eski eşin sözleri dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan'ın tecavüz açıklaması ile günlerce konuşulan Erbil, bu kez de Ece Ronay'dan gelen ifşa ile şoke etti. Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a attığı taciz mesajları sonrası gözler Erbil'in her fırsatta yanında olan eski eşi Nergis Kumbasar'a çevrildi. Konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulunan Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil hakkında bakın neler söyledi...
ESKİ EŞ BAKIN NELER SÖYLEDİ
Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalayan Ece Ronay'ın ardından Nergis Kumbasar da sessizliğini bozdu!
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Ronay, ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmişti.
"AÇIKLAMASI BENİ MUTLU ETTİ"
Bütün yaşananların ardından Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar, "Mehmet Ali kamuoyundan özür diledi. Bundan sonra sosyal medyadan yürümeyeceğini söyledi. Son açıklaması beni de mutlu etti. Konu kapandı bence" dedi.
Kızı Yasmin Erbil hakkında da konuşan Kumbasar, "Yasmin'in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Zaten Londra'da eğitim aldı. Çalıştığı bir oyuncu koçu var" dedi.