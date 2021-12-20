Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı! Ece Ronay’ın hamile olduğu ortaya çıktı ünlü isim ilk ağızdan açıkladı
Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı! Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa ederek uzun süre gündem olmuştu. İkili arasındaki "Cinsel taciz" ve "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" davası devam ederken Ece Ronay, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ece Ronay'ın 2,5 aylık hamile olduğunu, nişanlısıyla imam nikahı kıydıklarını, nişanlısına ev aldırdığını iddia edildi. Ronay ise sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...
20.12.2021 18:57
- Son Güncelleme: 20.12.2021 19:13
Bir magazin programında Ece Ronay'ın 2,5 aylık hamile olduğunu, nişanlısıyla imam nikahı kıydıklarını, nişanlısına ev aldırdığını iddia edildi.
İddianın ardından sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Ece Ronay, YouTube kanalına bu konuyla ilgili bir video çektiğini ancak kurgu aşamasında olduğunu söyledi.
NE OLMUŞTU?
Ece Ronay'ın 'Evlilik yolunda olduğum' dediği nişanlısı daha önce Mehmet Ali Erbil ile video çekmiş ve birlikte 'olayı kapatalım' demişlerdi.
ECE RONAY – MEHMET ALİ ERBİL OLAYININ GEÇMİŞİ
Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "taciz" ve "hakaret" sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştu.