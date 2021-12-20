Mehmet Ali Erbil'in 'taciz' davasında 'dekolte' ifadesi ortaya çıktı Yasmin Erbil'i hedef alan Ece Ronay çılgına döndü: 'Çok korkunç'
Mehmet Ali Erbil'in 'taciz' davasında 'dekolte' ifadesi ortaya çıktı Yasmin Erbil'i hedef alan Ece Ronay çılgına döndü, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Ece Ronay'ın kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek soruşturma kapsamında ifade verdi. Adliyeye tekerlekli sandalye ile giden Mehmet Ali Erbil'e Ece Ronay'dan tepki gecikmedi. Hızını alamayan Ece, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'i hedef aldı. "Ben dekolte giyip onu aramadım. Kendi kızı benden 3, 5 kat dekolte giyiyor." diyen Ece Ronay bakın neler söyledi.
"KENDİ KIZI BENDEN 3 KAT 5 KAT DEKOLTE GİYİYOR"
Mehmet Ali Erbil'in 'taciz' davasında 'dekolte' ifadesi ortaya çıktı Yasmin Erbil'i hedef alan Ece Ronay çılgına döndü... Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "taciz" ve "hakaret" sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Mehmet Ali Erbil, başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.
Erbil'in ifadesinin medyaya yansımasının ardından Ece Ronay suskunluğunu bozdu. 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Ronay, iddiaları yalanladı. Davasının sonuna kadar arkasında olduğunu belirten Ronay şunları söyledi:
"Normalde ayakta programlar sundu Mehmet Ali bey, adliyeye o şekilde gitmesi çok komik görünüyordu, bir acındırma sezdim orada. Mehmet Ali Erbil şu anda şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve yargılanıyor. Ben onu hiçbir zaman dekolte giyip aramadım. Bilir kişilerin bunu incelenmesini de söyledim. Dekolteli aramadım ki aramış dahi olsam onun beni taciz etmesini meşrulaştırmaz. Kendi kızı benden 3 kat 5 kat dekolte giyiyor. Bu tarz bir şey söylemesi gerçekten çok korkunç."
"SON ÇIRPINIŞLARI"
"Mehmet Ali Bey'in son çırpınışları olduğunu düşünüyorum. Bu konudan yırtamayacak. Başlarda 'kardeşim' dedi. Klip çekildikten sonra artık o kardeşlik bir anda 'birlikte uyumak' istemeye, evine davet etmeye dönüştü. Sizin programa katıldıktan sonra avukatı bizi aradı uzlaşmaya gitmek istedi. Ben de yardım şartı koydum, onlara herhalde fazla geldi ki kabul etmediler. Süreç şu anda yargıda ben geri adım atmayı düşünmüyorum. Mehmet Ali beye karşı hiçbir terbiyesizlik yapmadım.