Mehmet Ali Erbil’in ’taciz’ davasında ’dekolte’ ifadesi ortaya çıktı Yasmin Erbil’i hedef alan Ece Ronay çılgına döndü: ’Çok korkunç’

"Normalde ayakta programlar sundu Mehmet Ali bey, adliyeye o şekilde gitmesi çok komik görünüyordu, bir acındırma sezdim orada. Mehmet Ali Erbil şu anda şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve yargılanıyor. Ben onu hiçbir zaman dekolte giyip aramadım. Bilir kişilerin bunu incelenmesini de söyledim. Dekolteli aramadım ki aramış dahi olsam onun beni taciz etmesini meşrulaştırmaz. Kendi kızı benden 3 kat 5 kat dekolte giyiyor. Bu tarz bir şey söylemesi gerçekten çok korkunç."