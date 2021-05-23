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Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti... Funda Aksu gerçeği anlattı Mehmet Ali Erbil fotoğrafı imha etti

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti... Funda Aksu gerçeği anlattı Mehmet Ali Erbil fotoğrafı imha etti! Kaçış sendromu nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde 'Kadınlar peşimi bırakmıyor' itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü... Ardından Instagram profil fotoğrafıyla dikkat çeken Erbil'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Aşk iddiasıyla gündeme gelen Funda Aksu'dan, 'Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi mi?' sorularına yanıt geldi. İşte kendisinden yaşça büyük olan Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilen Funda Aksu'dan gelen bomba açıklama...

23.05.2021 16:01 - Son Güncelleme: 23.05.2021 16:27
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti... Funda Aksu gerçeği anlattı Mehmet Ali Erbil fotoğrafı imha etti

BİRİ GERÇEĞİ ANLATTI DİĞERİ FOTOĞRAFI İMHA ETTİ!

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti... Funda Aksu gerçeği anlattı Mehmet Ali Erbil fotoğrafı imha etti. Kötü günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti... Funda Aksu gerçeği anlattı Mehmet Ali Erbil fotoğrafı imha etti

18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmesi sonucu kırılan kaburgalardan birinin akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmasıyla hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığının da nüksetmesi ile aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Erbil, artık kötü günleri geride bıraktı.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti... Funda Aksu gerçeği anlattı Mehmet Ali Erbil fotoğrafı imha etti

Daha önce aşkı aradığını ve bir adayın da olduğunu söyleyen Erbil'in yeni sevgilisinin İzmirli güzel Funda Aksu olduğu ileri sürülmüştü.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti... Funda Aksu gerçeği anlattı Mehmet Ali Erbil fotoğrafı imha etti

Bu haberlerin ardından Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabındaki profil resmine Funda Aksu ile çekilmiş bir karesini koyarak, aşk iddialarını doğrulamıştı.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti... Funda Aksu gerçeği anlattı Mehmet Ali Erbil fotoğrafı imha etti

ERBİL'DEN İLK AÇIKLAMA
Hakkında çıkan aşk iddiaların ardından posta.com.tr'ye konuşan Mehmet Ali Erbil, "Kendisi değer verdiğim bir hanımefendi" yorumunda bulunmuştu.