Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti... Funda Aksu gerçeği anlattı Mehmet Ali Erbil fotoğrafı imha etti
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti... Funda Aksu gerçeği anlattı Mehmet Ali Erbil fotoğrafı imha etti! Kaçış sendromu nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde 'Kadınlar peşimi bırakmıyor' itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü... Ardından Instagram profil fotoğrafıyla dikkat çeken Erbil'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Aşk iddiasıyla gündeme gelen Funda Aksu'dan, 'Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi mi?' sorularına yanıt geldi. İşte kendisinden yaşça büyük olan Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilen Funda Aksu'dan gelen bomba açıklama...
18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmesi sonucu kırılan kaburgalardan birinin akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmasıyla hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığının da nüksetmesi ile aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Erbil, artık kötü günleri geride bıraktı.