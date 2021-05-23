Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti... Funda Aksu gerçeği anlattı Mehmet Ali Erbil fotoğrafı imha etti

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti... Funda Aksu gerçeği anlattı Mehmet Ali Erbil fotoğrafı imha etti! Kaçış sendromu nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde 'Kadınlar peşimi bırakmıyor' itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü... Ardından Instagram profil fotoğrafıyla dikkat çeken Erbil'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Aşk iddiasıyla gündeme gelen Funda Aksu'dan, 'Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi mi?' sorularına yanıt geldi. İşte kendisinden yaşça büyük olan Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilen Funda Aksu'dan gelen bomba açıklama...

23.05.2021 16:01 - Son Güncelleme: 23.05.2021 16:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





