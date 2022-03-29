Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in transparan göğüs dekoltesi olay! İç çamaşırsız giydi 'hazırım' dedi sosyal medya onu konuştu!
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in transparan göğüs dekoltesi olay! İç çamaşırsız giydi 'hazırım' dedi sosyal medya onu konuştu... Instagram'ı aktif kullanan Yasmin Erbil paylaşımları ile gündemden düşmüyor. İç çamaşırsız giydiği siyah elbisesinde dikkat çeken transparan göğüs dekoltesi ile adından söz ettiren Yasmin'in ayna karşısında verdiği poz kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
29.03.2022 14:40 - Son Güncelleme: 29.03.2022 14:46
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in transparan göğüs dekoltesi olay! İç çamaşırsız giydi 'hazırım' dedi sosyal medya onu konuştu!
Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil kısa sürede gündem oldu.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Instagram pozlarını görenler, "Aman Yasmin ne yapıyorsun?" , "Baba görmesin" şeklinde yorumlar yaptı.