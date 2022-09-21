Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay poz! Uyanır uyanmaz paylaştı cesaretini konuşturdu: "Her sabah Japon uyanırım"

Evliliklerinde çok hata yaptığını belirten ünlü komedyen, hep çok eşli olduğunu söyledi. Erbil, "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım. Bu yedekleme dürtüsü bence" diyerek şaşkınlık yarattı. "İlk eşime çok aşık oldum, 20'li yaşlardaydım ve iç güveysi gittim" diyen Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü: