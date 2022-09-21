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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay poz! Uyanır uyanmaz paylaştı cesaretini konuşturdu: "Her sabah Japon uyanırım"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay poz! Uyanır uyanmaz paylaştı cesaretini konuşturdu: "Her sabah Japon uyanırım"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay poz! Uyanır uyanmaz paylaştı cesaretini konuşturdu. "Her sabah Japon uyanırım" notuyla yeni bir kare paylaşan Yasmin Erbil'in Instagram fotoğraflarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. En doğal hali ile takipçilerinin karşısına çıkan Yasmin güzelliğiyle hayran bıraktı.

21.09.2022 11:59 - Son Güncelleme: 21.09.2022 12:04
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den olay poz! Uyanır uyanmaz paylaştı cesaretini konuşturdu: Her sabah Japon uyanırım

"HER SABAH JAPON UYANIRIM"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay poz! Uyanır uyanmaz paylaştı cesaretini konuşturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den olay poz! Uyanır uyanmaz paylaştı cesaretini konuşturdu: Her sabah Japon uyanırım

Hastalığının ardından yeniden toparlanan ve ekranlara çıkmaya başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın programında özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den olay poz! Uyanır uyanmaz paylaştı cesaretini konuşturdu: Her sabah Japon uyanırım

Evliliklerinde çok hata yaptığını belirten ünlü komedyen, hep çok eşli olduğunu söyledi. Erbil, "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım. Bu yedekleme dürtüsü bence" diyerek şaşkınlık yarattı. "İlk eşime çok aşık oldum, 20'li yaşlardaydım ve iç güveysi gittim" diyen Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü:

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den olay poz! Uyanır uyanmaz paylaştı cesaretini konuşturdu: Her sabah Japon uyanırım

"EVLİLİKLERİMDE HATALAR YAPTIM"

"Nişanlıydık, rahmetli babası hakimdi, ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk. Çok aşıktım, o da benimle bir oyuncak gibi oynardı. Hep çok eşliydim. Evliliklerimde hatalar yaptım."

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den olay poz! Uyanır uyanmaz paylaştı cesaretini konuşturdu: Her sabah Japon uyanırım

"Keşke yapmasaydım dediğim oldu. Çok aşıktım bir eşime, gece rüyamda ayrıldığımızı görürdüm, kalkar ağlardım. Sonra öğlen gider aldatırdım."

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