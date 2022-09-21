Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay poz! Uyanır uyanmaz paylaştı cesaretini konuşturdu: "Her sabah Japon uyanırım"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay poz! Uyanır uyanmaz paylaştı cesaretini konuşturdu. "Her sabah Japon uyanırım" notuyla yeni bir kare paylaşan Yasmin Erbil'in Instagram fotoğraflarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. En doğal hali ile takipçilerinin karşısına çıkan Yasmin güzelliğiyle hayran bıraktı.
21.09.2022 11:59 - Son Güncelleme: 21.09.2022 12:04
"HER SABAH JAPON UYANIRIM"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay poz! Uyanır uyanmaz paylaştı cesaretini konuşturdu.
Hastalığının ardından yeniden toparlanan ve ekranlara çıkmaya başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın programında özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
Evliliklerinde çok hata yaptığını belirten ünlü komedyen, hep çok eşli olduğunu söyledi. Erbil, "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım. Bu yedekleme dürtüsü bence" diyerek şaşkınlık yarattı. "İlk eşime çok aşık oldum, 20'li yaşlardaydım ve iç güveysi gittim" diyen Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü: