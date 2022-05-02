Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay paylaşım! Aracın içinde dekolte verdi o kareye ilk ve tek yorum Seda Sayan'dan...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay paylaşım! Aracın içinde dekolte verdi o kareye ilk ve tek yorum Seda Sayan'dan geldi... Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sunduğu son fotoğraf ile gündeme geldi. Yasmin'e yorum yapan tek kişinin Seda Sayan olması ise dikkat çekti.
02.05.2022 14:32 - Son Güncelleme: 02.05.2022 14:35
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay paylaşım! Aracın içinde dekolte verdi o kareye ilk ve tek yorum Seda Sayan'dan geldi.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil Instagram pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil'e gelen ilk ve tek yorumun Seda Sayan'dan olması, ünlü ismin takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Bu karenin ardından Yasmin Erbil kaç yaşında sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte başta Yasmin olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...