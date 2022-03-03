Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den bornozlu kare! "Fresh diyormuşum..." dedi ortalığı yıktı geçti
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den bornozlu kare! "Fresh diyormuşum..." dedi, paylaştığı fotoğrafla ortalığı yıktı geçti... 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar, 1996 yılında yollarını ayırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin Erbil Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. Anne ve babasının izinden giderek kendini oyunculuk alanında yetiştiren genç isim, son paylaşımı ile sosyal medyada gündem oldu. Bornozlu karesini yayınlayan Yasmin Erbil, güzelliği ile dikkat çekti.
03.03.2022 18:18 - Son Güncelleme: 03.03.2022 18:27
Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin büyüdü, şimdilerde sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor.