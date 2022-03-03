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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den bornozlu kare! "Fresh diyormuşum..." dedi ortalığı yıktı geçti

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den bornozlu kare! "Fresh diyormuşum..." dedi ortalığı yıktı geçti

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den bornozlu kare! "Fresh diyormuşum..." dedi, paylaştığı fotoğrafla ortalığı yıktı geçti... 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar, 1996 yılında yollarını ayırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin Erbil Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. Anne ve babasının izinden giderek kendini oyunculuk alanında yetiştiren genç isim, son paylaşımı ile sosyal medyada gündem oldu. Bornozlu karesini yayınlayan Yasmin Erbil, güzelliği ile dikkat çekti.

03.03.2022 18:18 - Son Güncelleme: 03.03.2022 18:27
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den bornozlu kare! Fresh diyormuşum... dedi ortalığı yıktı geçti

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den bornozlu kare geldi, sosyal medya onu konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den bornozlu kare! Fresh diyormuşum... dedi ortalığı yıktı geçti

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin büyüdü, şimdilerde sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den bornozlu kare! Fresh diyormuşum... dedi ortalığı yıktı geçti

Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı karelerle dikkat çeken Yasmin, bornozlu fotoğrafına, "Fresh diyormuşum ama kapatıcı var" notunu yazdı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den bornozlu kare! Fresh diyormuşum... dedi ortalığı yıktı geçti

Yasmin'in bu karesinin ardından yaşı merak konusu oldu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den bornozlu kare! Fresh diyormuşum... dedi ortalığı yıktı geçti

İşte Yasmin Erbil'in yaşı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

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