RAMAZAN İMSAKİYE
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den '2 yılım çöp oldu' isyanı! Ünlü basketbolcuyla paylaşımları ifşa edilmişti...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den '2 yılım çöp oldu' isyanı! Geçtiğimiz günlerde ünlü basketbolcuyla paylaşımları ifşa edilen ve ardından sosyal medyada aşk iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, Bebek'te görüntülendi. Maske yüzünden tanınmakta zorlanan Erbil, "Tanıyamadınız dimi? Maske hayat kurtarıyor" diyerek gazetecilere takıldı. Babasının sağlık durumundan pandemi sürecine kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Yasmin Erbil'in ünlü basketbolcu Can Korkmaz ile gizli buluşması aşk iddialarını da beraberinde getirmişti...

29.04.2021 11:59 - Son Güncelleme: 29.04.2021 12:04
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den '2 yılım çöp oldu' isyanı! Ünlü basketbolcuyla paylaşımları ifşa edilmişti...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den '2 yılım çöp oldu' isyanı! Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ünlü basketbolcu Can Korkmaz ile paylaşımları ifşa edilen 24 yaşındaki Yasmin Erbil, Bebek'te görüntülendi. Maske yüzünden tanınmakta zorlanan Erbil, "Tanıyamadınız dimi? Maske hayat kurtarıyor" diyerek gazetecilere takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den '2 yılım çöp oldu' isyanı! Ünlü basketbolcuyla paylaşımları ifşa edilmişti...

"ARTIK ÇOK KORKUYORUM"

"Maskemi çıkarmıyorum, artık çok korkuyorum" diye Yasmin, arkadaşlarıyla buluşacağını söyledi. 18 günlük kapanma sürecinden dolayı moralinin bozuk olduğunu belirten Erbil, "Ben 24 yaşındayım, iki yılım gitti, çöp" diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den '2 yılım çöp oldu' isyanı! Ünlü basketbolcuyla paylaşımları ifşa edilmişti...

"BABAM TATİLE GİTTİ"

Babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla alakalı konuşan Erbil, "Babam artık çok daha iyi. Arkadaşlarıyla falanda görüşüyor. En son tatile Antalya'ya gitti, hatta havuza girdi. Maşallahı var yani çok şükür" ifadelerini kullandı.
Babasının Antalya tatiline kardeşi Ali Sadi'yle gittiğini söyleyen 24 yaşındaki güzel, "Ben babamla yaşıyorum zaten" diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den '2 yılım çöp oldu' isyanı! Ünlü basketbolcuyla paylaşımları ifşa edilmişti...

"BABAMI EKRANDA GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM"

Milliyet'in haberine göre; Yasmin Erbil, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babasının tekrardan sahnelere dönmesini çok istediğini de "Bir daha ekranda görmeyi çok isterim, inşallah olur" şeklinde belirtti.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den '2 yılım çöp oldu' isyanı! Ünlü basketbolcuyla paylaşımları ifşa edilmişti...

"ÇARKIFELEK AÇIKLAMASI"

Yasmin Erbil, yıllarca babasının sunduğu Çarkıfelek programı ile ilgili haberler için de "Çarkıfelek'i ben yapacağım dermişim, alakası yok, babam iyi olsun 'Çarkıfelek'i yapsın" diye konuştu.