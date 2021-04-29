Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den '2 yılım çöp oldu' isyanı! Ünlü basketbolcuyla paylaşımları ifşa edilmişti...

"BABAM TATİLE GİTTİ"

Babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla alakalı konuşan Erbil, "Babam artık çok daha iyi. Arkadaşlarıyla falanda görüşüyor. En son tatile Antalya'ya gitti, hatta havuza girdi. Maşallahı var yani çok şükür" ifadelerini kullandı.

Babasının Antalya tatiline kardeşi Ali Sadi'yle gittiğini söyleyen 24 yaşındaki güzel, "Ben babamla yaşıyorum zaten" diye konuştu.