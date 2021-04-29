Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den '2 yılım çöp oldu' isyanı! Ünlü basketbolcuyla paylaşımları ifşa edilmişti...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den '2 yılım çöp oldu' isyanı! Geçtiğimiz günlerde ünlü basketbolcuyla paylaşımları ifşa edilen ve ardından sosyal medyada aşk iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, Bebek'te görüntülendi. Maske yüzünden tanınmakta zorlanan Erbil, "Tanıyamadınız dimi? Maske hayat kurtarıyor" diyerek gazetecilere takıldı. Babasının sağlık durumundan pandemi sürecine kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Yasmin Erbil'in ünlü basketbolcu Can Korkmaz ile gizli buluşması aşk iddialarını da beraberinde getirmişti...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den '2 yılım çöp oldu' isyanı! Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ünlü basketbolcu Can Korkmaz ile paylaşımları ifşa edilen 24 yaşındaki Yasmin Erbil, Bebek'te görüntülendi. Maske yüzünden tanınmakta zorlanan Erbil, "Tanıyamadınız dimi? Maske hayat kurtarıyor" diyerek gazetecilere takıldı.
"BABAM TATİLE GİTTİ"
Babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla alakalı konuşan Erbil, "Babam artık çok daha iyi. Arkadaşlarıyla falanda görüşüyor. En son tatile Antalya'ya gitti, hatta havuza girdi. Maşallahı var yani çok şükür" ifadelerini kullandı.
Babasının Antalya tatiline kardeşi Ali Sadi'yle gittiğini söyleyen 24 yaşındaki güzel, "Ben babamla yaşıyorum zaten" diye konuştu.