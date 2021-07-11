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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Peş peşe paylaştı göğüs dekolteli pötikare elbisesiyle ortalığı salladı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Göğüs dekolteli pötikare elbisesiyle adından söz ettiren Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sezin, Yasmin ve Ali Sadi adında 3 evlada sahip olan Mehmet Ali Erbil'in 2 numaralı evladı Yasmin, magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Daha önce yaptığı bazı paylaşımlarda babası Mehmet Ali Erbil'in sansürü ile karşı karşıya kalan Yasmin, şimdilerde sansürsüz paylaşımları ile sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

11.07.2021 15:23 - Son Güncelleme: 11.07.2021 15:44
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Peş peşe paylaştı göğüs dekolteli pötikare elbisesiyle ortalığı salladı

YASMİN'DEN PEŞ PEŞE DİKKAT ÇEKEN POZLAR!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Pötikare elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Yasmin, Instagram gündeminde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Peş peşe paylaştı göğüs dekolteli pötikare elbisesiyle ortalığı salladı

Annesi Nergis Kumbasar ile çıktığı Dubai tatilinden paylaştığı pozlarla günlerce konuşulan Yasmin, kural tanımıyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Peş peşe paylaştı göğüs dekolteli pötikare elbisesiyle ortalığı salladı

Göğüs dekolteli paylaşımları ile sosyal medyada sık sık adından söz ettiren Yasmin, son olarak kırmızı pötikareli bu pozlarıyla gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Peş peşe paylaştı göğüs dekolteli pötikare elbisesiyle ortalığı salladı

Yasmin Erbil'in yaşı ise merak ediliyor. İşte başta Yasmin olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Peş peşe paylaştı göğüs dekolteli pötikare elbisesiyle ortalığı salladı

Songül Karlı - 15 Eylül 1973