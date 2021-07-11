Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Peş peşe paylaştı göğüs dekolteli pötikare elbisesiyle ortalığı salladı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Göğüs dekolteli pötikare elbisesiyle adından söz ettiren Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sezin, Yasmin ve Ali Sadi adında 3 evlada sahip olan Mehmet Ali Erbil'in 2 numaralı evladı Yasmin, magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Daha önce yaptığı bazı paylaşımlarda babası Mehmet Ali Erbil'in sansürü ile karşı karşıya kalan Yasmin, şimdilerde sansürsüz paylaşımları ile sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

11.07.2021 15:23 - Son Güncelleme: 11.07.2021 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





