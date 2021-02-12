Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sansürsüz pozlarıyla olay yarattı! Yasmin yine yaptı yapacağını...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sansürsüz pozları olay yarattı! Sosyal medyada 'Yasmin yine yaptı yapacağını...' yorumları havada uçuşuyor. Geçtiğimiz günlerde spor pozuyla gündeme gelen ve yorumları sınırlandırmasıyla dikkat çeken Yasmin, bu kez de dekolteli tulumuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Doğum günü fotoğrafında dekolteye sansür uygulayarak 'Babasından sansür yedi' yorumları yapılan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Instagram'dan paylaştığı yeni pozlarda rahat davranması sosyal medya gündeminde yerini aldı.
12.02.2021 18:33
- Son Güncelleme: 13.02.2021 08:38
"YASMİN YİNE YAPTI YAPACAĞINI..."
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sansürsüz pozlarıyla olay yarattı! Evinde düşüp yaralanmasının ardından gördüğü tedavilere evinde devam edilen ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Instagram'dan dikkat çeken paylaşımlara devam ediyor.
Son olarak bir programına konuk olan ve siyah dekolteli bir tulum tercih eden Erbil o anlarını sosyal medyadan da paylaştı. Beğeni yağmuruna tutulan Yasmin Erbil'e sosyal medyada, 'Yine yaptı yapacağını' yorumları yapıldı.
Nedeni ise babasıyla birlikte kutladığı doğum günü fotoğraflarınde Yasmin'in dekolte sansürüydü.
YASMİN'DEN GELEN YENİ POZLAR
Ancak Erbil'in küçük kızı babasının bu sansürünü umursamıyor gibi görünüyor.
Mehmet Al Erbil'in magazin gündeminden düşmeyen kızı Yasmin Erbil'in yaşı merak konusu oldu. İşte Yasmin Erbil başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...