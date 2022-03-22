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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geceliğini sıyırdı ayna karşısında poz verdi! "Aman Yasmin ne yapıyorsun?"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geceliğini sıyırdı ayna karşısında poz verdi! "Aman Yasmin ne yapıyorsun?"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geceliğini sıyırdı ayna karşısında poz verdi, sosyal medya onu konuştu. Instagram'ı aktif kullanan Yasmin Erbil paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Geceliğini sıyırıp ayna karşısında poz veren Yasmin, daha sonra da kimonosu ile takipçilerinin karşısına çıkınca, "Aman Yasmin ne yapıyorsun?" , "Baba görmesin" yorumları yapıldı.

22.03.2022 09:02 - Son Güncelleme: 22.03.2022 09:06
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil geceliğini sıyırdı ayna karşısında poz verdi! Aman Yasmin ne yapıyorsun?

"Aman Yasmin ne yapıyorsun?"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geceliğini sıyırdı ayna karşısında poz verdi!

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil geceliğini sıyırdı ayna karşısında poz verdi! Aman Yasmin ne yapıyorsun?

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil kısa sürede gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil geceliğini sıyırdı ayna karşısında poz verdi! Aman Yasmin ne yapıyorsun?

Önce bu karesi ile dikkatleri üzerine çeken Yasmin, ardından ayna pozlarına devam etti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil geceliğini sıyırdı ayna karşısında poz verdi! Aman Yasmin ne yapıyorsun?

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Instagram pozlarını görenler, "Aman Yasmin ne yapıyorsun?" , "Baba görmesin" şeklinde yorumlar yaptı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil geceliğini sıyırdı ayna karşısında poz verdi! Aman Yasmin ne yapıyorsun?

Yasmin Erbil'in boyu ise merak konusu oldu. İşte başta Yasmin'in boyu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

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